Elkann e Del Piero insieme in Usa: "Se torna alla Juve? Non l'ha mai lasciata"

"Tornare alla Juve? Del Piero non ha mai lasciato la Juventus" Ha risposto così John Elkann ai microfoni di CNBC in merito a quello che potrebbe essere uno storico ritorno in bianconero dell'ex capitano e numero 10 della Juve Alessandro Del Piero. La leggenda bianconera è poi intervenuta, commentando il bellissimo rapporto intrattenuto con il suo club, chiosando poi su un altro compagno di squadra che ha fatto la storia del club e attuale componente della dirigenza, Giorgio Chiellini: "Il rapporto con la Juventus? Come ho sempre detto - e non parlo solo dei fans - sono stati 19 anni molto particolari, con tutto l'ambiente Juventus che mi è sempre stato vicino e siamo sempre stati vicini, anche perché sono un tifoso della Juventus. Chiellini? Lo sento spesso ma non abbiamo mai parlato di presidenza".