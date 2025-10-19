Elkann e Del Piero insieme in Usa: "Se torna alla Juve? Non l'ha mai lasciata"

"Tornare alla Juve? Del Piero non ha mai lasciato la Juventus" Ha risposto così John Elkann ai microfoni di CNBC in merito a quello che potrebbe essere uno storico ritorno in bianconero dell'ex capitano e numero 10 della Juve Alessandro Del Piero. La leggenda bianconera è poi intervenuta, commentando il bellissimo rapporto intrattenuto con il suo club, chiosando poi su un altro compagno di squadra che ha fatto la storia del club e attuale componente della dirigenza, Giorgio Chiellini: "Il rapporto con la Juventus? Come ho sempre detto - e non parlo solo dei fans - sono stati 19 anni molto particolari, con tutto l'ambiente Juventus che mi è sempre stato vicino e siamo sempre stati vicini, anche perché sono un tifoso della Juventus. Chiellini? Lo sento spesso ma non abbiamo mai parlato di presidenza".
Elkann e Del Piero: siparietto americano
Lo scambio di battute tra l'amministratore delegato della Exor e ADP è avvenuto negli Stati Uniti, in occasione della serata di gala della National Italian American Foundation, un'associazione culturale statunitense che ha il fine di promuovere la cultura italiana negli USA, fondata nel 1975. L'associazione ha festeggiato il suo 50° anniversario e ad aprile è diventata anche partner regionale ufficiale negli Stati Uniti della Lega Serie A. E chissà che l'ironico siparietto tra i due non possa avere ripercussioni più concrete. Ciò che purtroppo è diventato concreto è, invece, il pessimo risultato rimediato dalla Juventus di Tudor nel lunch match odierno contro il Como di Fabregas, con quest'ultimi usciti vincitori dalla sfida contro i bianconeri grazie alle reti di Kempf e Nico Paz.