Da Cambiaso "si vede tutto", "David strapagato e non lo voleva nessuno": le sentenze sulla Juve

"Tudor senza feeling con la dirigenza"

Le cricitche arrivano anche da Sandro Sabatini, che però, ha voluto "salvare" il croato nella sua analisi: "Tudor sta deludendo, ma la situazione non è paragonabile a quella di Thiago Motta per quanto riguarda il mercato. Perché è risaputo che Tudor non ha avuto tanto feeling con la dirigenza sul mercato. La Juve era reduce da un allenatore e un direttore sportivo che si erano imposti in maniera scriteriata. E quest’anno invece ha fatto la società dovendo gestire una situazione di grave sofferenza, come testimoniato dal bilancio".