Ecco chi arbitra Real Madrid-Juventus: l'unico e recente precedente con i bianconeri è amarissimo...

Slavko Vincic è l'arbitro designato per Real Madrid-Juventus, gara della terza giornata della League Phase di Champions in programma mercoled' sera alle ore 21 al Santiago Bernabeu. Un solo precedente con i bianconeri, il ritorno dei play-off di Champions della scorsa stagione concluso con la vittoria del Psv per 3-1 ai supplementari e l'eliminazione dell'allora squadra di Thiago Motta. In un'occasione però Vincic ha diretto una squadra italiana al Bernabeu, sempre nella scorsa Champions, quando il Milan vinse 3-1 in casa dei blancos. Nel complesso il suo bilancio con le italiane è di 6 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte.
Vincic-Juve, il precedente
L'unico precedente tra il fischietto sloveno e la Juventus è nerissimo: nella passata stagione, Vincic diresse il match di ritorno contro il Psv valido per l'accesso agli ottavi di finale di Champions League. Dopo la vittoria in casa per 2-1, l'allora formazione di Thiago Motta cade in Olanda col punteggio di 3-1 ma ci vollero i tempi supplementari per decidere le sorti di quella gara. Dopo l'iniziale vantaggio di Perisic, Weah pareggiò i conti ma la firma di Saibari nel secondo tempo e la rete di Flamingo nei primi 15 minuti supplementari decretarono l'eliminazione della Juventus dalla competizione europea.