Ecco chi arbitra Real Madrid-Juventus: l'unico e recente precedente con i bianconeri è amarissimo...

Slavko Vincic è l'arbitro designato per Real Madrid-Juventus, gara della terza giornata della League Phase di Champions in programma mercoled' sera alle ore 21 al Santiago Bernabeu. Un solo precedente con i bianconeri, il ritorno dei play-off di Champions della scorsa stagione concluso con la vittoria del Psv per 3-1 ai supplementari e l'eliminazione dell'allora squadra di Thiago Motta. In un'occasione però Vincic ha diretto una squadra italiana al Bernabeu, sempre nella scorsa Champions, quando il Milan vinse 3-1 in casa dei blancos. Nel complesso il suo bilancio con le italiane è di 6 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte.