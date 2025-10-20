Tuttosport.com

Zhegrova e Miretti, come sta la Juve verso il Real Madrid: le ultime dall'allenamento

Dopo l'umiliante ko di Como i bianconeri tornano al lavoro: le condizioni in vista del big match di Champions League
JuventusReal MadridChampions League
Zhegrova e Miretti, come sta la Juve verso il Real Madrid: le ultime dall'allenamento© Getty Images
La Juventus deve rialzarsi, il tecnico Igor Tudor prova a fare quadrato alla Continassa. Con la sconfitta a Como per 2-0, la prima in questa stagione, i bianconeri hanno allungato a sei la striscia di partite consecutive senza vittorie tra campionato e Champions League. La Vecchia Signora cerca il riscatto immediato, all'orizzonte ci sono altre due trasferte di fila: mercoledì si va a Madrid per affrontare il Real, domenica ci sarà l'incrocio con la Lazio dell'ex Sarri all'Olimpico. Nel 2025 la Juve ha faticato molto lontano dallo Stadium, vincendo soltanto 4 gare esterne su 17. Saranno quindi due impegni delicati.

Miretti e Zhegrova in gruppo

La Juventus si è allenata all'indomani del ko del Sinigaglia. Le novità riguardano Fabio Miretti e Edon Zhegrova, che hanno lavorato con la squadra. Il primo convive con una lesione muscolare di basso grado alla coscia destra che gli ha impedito di scendere in campo in questo avvio di stagione, mentre l'ex Lille, alle prese con un affaticamento muscolare, aveva saltato la sfida con il Como. Due rientri importanti per Tudor, che nell'allenamento di domani valuterà se portarli con sé a Madrid, mentre dovrà certamente rinunciare a Bremer, Cabal e Pinsoglio. Allenamento di domani che sarà aperto ai media per 15 minuti, a seguito del quale la squadra partità per Madrid, dove alle 19:30 è in programma la conferenza stampa dell'allenatore bianconero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

