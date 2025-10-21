Tudor, diretta conferenza Real Madrid-Juve: tutte le dichiarazioni

Juventus, Thuram: "Abbiamo un ottimo allenatore, su Mbappè..."

In conferenza stampa, Kephren Thuram ha presentato la gara contro il Real Madrid: "Cosa si reagisce dopo Como? Abbiamo parlato e abbiamo fatto un breve incontro, perchè pensavamo fosse importante parlare di quello che sta succedendo. Abbiamo un ottimo allenatore che crede in noi e vogliamo fare meglio”. Ancora su Mbappè, avversario della gara di domani e suo comopagno in nazionale: “Sappiamo che giocheremo contro una grande squadra, ma anche noi siamo forti e vogliamo ottenere un ottimo risultato. Mbappè è il migliore e sappiamo bene che tipo di giocatore è. Per me è Mbappè per quello che ha fatto vedere in questo inizio di stagione, però anche Dembelè è forte”.

"Non sento la pressione, dove gioco? Decide il mister"

Proseguendo, sulla responsabilità che ha la squadra sugli ultimi risultati: "La nostra responsabilità è importante e dobbiamo vincere, perchè molti poi parlano del nostro allenatore. Noi abbiamo fiducia nel mister e vogliamo vincere tutte le partite. Non puoi giocare con la paura e siamo fiduciosi perchè ci sono persone che credono in noi e non dobbiamo avere paura di nulla. Ho parlato con mio papà e mio fratello in vista di domani? Non ho parlato con loro, ma vogliamo fare il massimo per vincere la partita. Non sento la pressione”. Poi sul suo ruolo in campo: “Io gioco dove vuole il mister”.