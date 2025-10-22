Juve, lo vuoi Endrick?

Voi, lo prendereste Endrick ? Sì, il giovanissimo brasiliano del Real Madrid. Diciannove anni, punta centrale brevilinea, enorme tecnica, buona velocità. Doveva essere uno dei fenomeni del Real dei giovani, ma in questo momento è chiuso dalle tante punte della rosa e dal fatto che Xabi Alonso non lo considera granché . Il poco spazio a disposizione non consente a Endrick di giocarsi le sue carte per partecipare al prossimo Mondiale, che lui non vorrebbe perdere, anche perché Ancelotti lo ha seguito con interesse , ma gli ha anche fatto capire che per andare al Mondiale deve giocare di più.

Insidie OM e PSG

Di qui l'idea della Juventus, e non solo della Juventus: chiederlo al Real Madrid, anche solo in prestito. Così, il ragazzo sarebbe felice, avendo più occasioni per scendere in campo, e anche il Real non svaluterebbe l'investimento (lo ha pagato poco più di 40 milioni), potendo riprendere il giocatore a fine stagione o, più probabilmente, alla fine della prossima. E la Juve cosa ci guadagnerebbe? Un centravanti per provare a risolvere il problema del ruolo. Ma deve stare attenta, perché sia il Marsiglia (in prestito) che il Paris Saint Germain (a titolo definitivo) stanno ronzando intorno a Endrick. Voi la fareste questa operazione?

