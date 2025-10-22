Juve, lo vuoi Endrick?

Voi, lo prendereste Endrick? Sì, il giovanissimo brasiliano del Real Madrid. Diciannove anni, punta centrale brevilinea, enorme tecnica, buona velocità. Doveva essere uno dei fenomeni del Real dei giovani, ma in questo momento è chiuso dalle tante punte della rosa e dal fatto che Xabi Alonso non lo considera granché. Il poco spazio a disposizione non consente a Endrick di giocarsi le sue carte per partecipare al prossimo Mondiale, che lui non vorrebbe perdere, anche perché Ancelotti lo ha seguito con interesse, ma gli ha anche fatto capire che per andare al Mondiale deve giocare di più.
Insidie OM e PSG
Di qui l'idea della Juventus, e non solo della Juventus: chiederlo al Real Madrid, anche solo in prestito. Così, il ragazzo sarebbe felice, avendo più occasioni per scendere in campo, e anche il Real non svaluterebbe l'investimento (lo ha pagato poco più di 40 milioni), potendo riprendere il giocatore a fine stagione o, più probabilmente, alla fine della prossima. E la Juve cosa ci guadagnerebbe? Un centravanti per provare a risolvere il problema del ruolo. Ma deve stare attenta, perché sia il Marsiglia (in prestito) che il Paris Saint Germain (a titolo definitivo) stanno ronzando intorno a Endrick. Voi la fareste questa operazione?
