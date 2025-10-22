Xabi Alonso avvisa: “Juve pericolosa! Yildiz, una crescita pazzesca”. Sul Real Madrid e Mbappé…

Le parole di Xabi Alonso

Xabi conosce bene quali rischi si celino dietro una simile sfida, ed è per questo che ha deciso di richiamare subito i suoi all'attenti: «Fino a tre settimane fa la Juventus stava giocando molto bene. Basti pensare alla straordinaria gara vinta contro l’Inter. Noi dobbiamo essere furbi perché le squadre italiane sono doppiamente pericolose quando sono arrabbiate. Non dobbiamo dimenticarci la storia della Juve: il suo prestigio, il suo blasone, la sua forza. Tra i bianconeri, poi, c’è Yildiz che ha avuto una crescita incredibile negli ultimi anni a Torino e con la Nazionale turca. Io lo conosco dai tempi del Bayern Monaco e sono contento per lui. La Juve è una squadra molto ricca - continua Xabi Alonso -, che cambia continuamente con le rotazioni. Hanno giocatori che sanno giocare bene il pallone e soprattutto sono capaci di ribaltare da un momento all’altro la partita. Dovremo lavorare sodo per indirizzare la gara verso di noi».