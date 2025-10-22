Chiellini: “Su Tudor dette cose non vere”. Poi si sorprende sul post di Locatelli

Il momento della Juventus non è di quelli semplici e dopo il ko contro il Como sono circolate tantissime voci, tra le altre anche sul futuro di Tudor. Tantissimi i dubbi ma non per la società che, con le parole di Chiellini, ha voluto trasmettere fiducia e dare forte sostegno al proprio allenatore. Il dirigente bianconero ha analizzato la situazione del gruppo e poi ha sorpreso con la risposta a una domanda precisa su Locatelli e la sua storia sui social a poche ore dalla gara del Bernabeu.
Chiellini: "Questo gruppo ha valori importanti"
Chiellini ha parlato a Prime nel pre gara: “Ho avuto la possibilità di vivere tante belle e brutte serate. La Juventus non può prescindere dall’atteggiamento che c’è stato in passato. Devono cercare di far parte della storia della Juve, certi valori sono sempre rimasti per generazioni: qualcosa più che nei muri, viene tramandato. Questo gruppo ha quei valori, deve cercare di creare una base solida che gli permetta di gestire anche i momenti difficili che capitano nelle stagioni, come lo stiamo vivendo adesso, ma la volontà è quella. Giocare qui esula anche dalla dinamica del campionato, non è facile preparare 90’ col Real: ci sarà volontà di stare uniti, compatti, sarà una gara diversa da quelle che giochiamo in Italia. A parte provare a vincere la Juve deve avere l’obiettivo di dare risposte a sé stessa, un riscaldamento di ciò che sarà la prossima settimana in campionato. Non è giusto parlarne stasera, ma è anche un segnale da dare prima a tutti noi internamente, poi esternamente".
Post Locatelli e risposta Chiellini
Chiellini ha proseguito: "Come si conserva il dna del club e chi lo può tramandare? La Juventus è cambiata, è cambiato il mondo negli ultimi 50 anni: io ho avuto la fortuna di avere persone che hanno tramandato certi valori, quando vedi un fiume che scorre con quei valori o li prendi e li fai propri, oppure… I giocatori hanno un grande cuore e sono pronti pian piano a prenderseli. Il gruppo sta crescendo a livello anagrafico, stanno superando difficoltà e facendo propri certi valori cercando di tornare a vincere nel più breve tempo possibile, che poi è l’obiettivo della Juventus". Sulla story Instagram di Locatelli di oggi, che aveva postato la sua foto con la fascia da capitano: un messaggio per il fatto di non giocare? Chiellini risponde: “Non l’avevo vista, non lo so, ma Manuel è il capitano e lo si è sia quando si gioca sia quando non si gioca. Il fatto che sia uscito per primo nel riscaldamento è un gesto importante: sicuramente avrebbe voluto giocare in questo stadio, ma il fatto che sia a disposizione della squadra anche da fuori è un gesto importante. Questi ragazzi hanno valori, Manuel lo sta dimostrando e lo ha dimostrato oggi. Percorso di crescita, di ricreare quelle basi solide”.
Chiellini e il futuro di Tudor
Chiellini ha parlato anche a Sky Sport: "Ricordo del 2008? C'era più che altro Alex, io ero di contorno. Qui abbiamo avuto tanti ricordi belli e alcuni brutti. Ogni epoca poi è diversa e non è nemmeno paragonabile alla partita di stasera, ma sicuramente è stata una notte magnifica. Voci su Tudor? In questi giorni sono state scritte e dette cose non vere. Igor è allenatore della Juventus e non c'è nessuna volontà da parte della società di cambiare. Il confronto c'è sempre, come in tutte le famiglie. È stato un calendario tosto dove magari avremmo potuto fare qualche punto in più ma c'è anche grande lucidità nell'affrontare il momento. Oggi abbiamo una grande partita che esula un po' dalle dinamiche del campionato".
Focus Juve e atteggiamento
E ha continuato: "Io credo che poi avremo una settimana a Roma con la Lazio, con l'Udinese e a Cremona dove ci tufferemo in un ambiente diverso e con la volontà di fare punti e riavvicinarci per colmare il gap che si è creato. Ma siamo lontani dalla crisi come viene dipinta fuori, è normale che speravamo di avere qualche punto in più. Pensiamo a stasera. L'allenatore è libero di fare le sue scelte, non abbiamo mai parlato di dover valorizzare un giocatore per questioni contrattuali o meno. Igor ha tutto il nostro sostegno e oggi speriamo sia la squadra giusta. È importante l'atteggiamento, al di là di tutto, per ritrovare le certezze perse in questo ultimo periodo e che invece avevamo avuto ad agosto e nell'estate. Il focus dev'essere quanto prima di riavere questo senso di forza poi un vittoria, un pareggio o una sconfitta arriveranno di conseguenza".
