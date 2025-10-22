Chiellini: “Su Tudor dette cose non vere”. Poi si sorprende sul post di Locatelli

Il momento della Juventus non è di quelli semplici e dopo il ko contro il Como sono circolate tantissime voci, tra le altre anche sul futuro di Tudor . Tantissimi i dubbi ma non per la società che, con le parole di Chiellini , ha voluto trasmettere fiducia e dare forte sostegno al proprio allenatore. Il dirigente bianconero ha analizzato la situazione del gruppo e poi ha sorpreso con la risposta a una domanda precisa su Locatelli e la sua storia sui social a poche ore dalla gara del Bernabeu .

Chiellini: "Questo gruppo ha valori importanti"

Chiellini ha parlato a Prime nel pre gara: “Ho avuto la possibilità di vivere tante belle e brutte serate. La Juventus non può prescindere dall’atteggiamento che c’è stato in passato. Devono cercare di far parte della storia della Juve, certi valori sono sempre rimasti per generazioni: qualcosa più che nei muri, viene tramandato. Questo gruppo ha quei valori, deve cercare di creare una base solida che gli permetta di gestire anche i momenti difficili che capitano nelle stagioni, come lo stiamo vivendo adesso, ma la volontà è quella. Giocare qui esula anche dalla dinamica del campionato, non è facile preparare 90’ col Real: ci sarà volontà di stare uniti, compatti, sarà una gara diversa da quelle che giochiamo in Italia. A parte provare a vincere la Juve deve avere l’obiettivo di dare risposte a sé stessa, un riscaldamento di ciò che sarà la prossima settimana in campionato. Non è giusto parlarne stasera, ma è anche un segnale da dare prima a tutti noi internamente, poi esternamente".

Post Locatelli e risposta Chiellini

Chiellini ha proseguito: "Come si conserva il dna del club e chi lo può tramandare? La Juventus è cambiata, è cambiato il mondo negli ultimi 50 anni: io ho avuto la fortuna di avere persone che hanno tramandato certi valori, quando vedi un fiume che scorre con quei valori o li prendi e li fai propri, oppure… I giocatori hanno un grande cuore e sono pronti pian piano a prenderseli. Il gruppo sta crescendo a livello anagrafico, stanno superando difficoltà e facendo propri certi valori cercando di tornare a vincere nel più breve tempo possibile, che poi è l’obiettivo della Juventus". Sulla story Instagram di Locatelli di oggi, che aveva postato la sua foto con la fascia da capitano: un messaggio per il fatto di non giocare? Chiellini risponde: “Non l’avevo vista, non lo so, ma Manuel è il capitano e lo si è sia quando si gioca sia quando non si gioca. Il fatto che sia uscito per primo nel riscaldamento è un gesto importante: sicuramente avrebbe voluto giocare in questo stadio, ma il fatto che sia a disposizione della squadra anche da fuori è un gesto importante. Questi ragazzi hanno valori, Manuel lo sta dimostrando e lo ha dimostrato oggi. Percorso di crescita, di ricreare quelle basi solide”.