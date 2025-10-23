Pagelle Juve: Yildiz in riserva, McKennie commuove, Kelly fatale, Di Gregorio ir-Real-e, Openda chi?

Dopo quello contro il Como, è arrivato un altro ko per la Juve di Tudor, questa volta in Champions contro il Real. Ma a differenza della sfida di campionato, contro i Blancos si è vista una Juve più combattiva che ci ha provato dall'inizio e alla fine ha ceduto soltanto a Bellingham. Grande prestazione di Di Gregorio che ha tenuto a galla i bianconeri in più occasioni.
Di Gregorio 8
Vede il Real e gli vengono i superpoteri. Reattivo su Brahim Diaz che alla mezz’ora - dal nulla - lo impegna con un tiro velenosissimo. Subito dopo compie un intervento disumano su Mbappé. Nella ripresa è straordinario poi nuovamente sul francese e su Brahim.
Gatti 6.5
Guida la difesa come un maresciallo col fischietto. Anche stavolta prova a reinventarsi bomber con un tiro secco e preciso che chiama Courtois a un super intervento. Nella ripresa salva sulla linea la palla del possibile raddoppio del Real.
Rugani 6
Tiene botta per gran parte della gara, arginando come può gli spunti dei blancos. Non ha colpe sul gol preso.
Kelly 5
La madre di tutte le colpe: si perde Bellingham in occasione del gol. Errore fatale.
Kalulu 6.5
Quando spinge mette in seria difficoltà Carreras: deve crescere nell’ultimo passaggio.
Thuram 6
In mezzo al campo lotta come un leone, sfruttando la fisicità.
Conceiçao (17’ st) 6
Si improvvisa difensore con una chiusura (un po’ sporca) su Vinicius, lanciato da solo in campo aperto.
Koopmeiners 4
Un fantasma abbandonato a se stesso. Perde tutti i duelli. Non è una novità.
Locatelli (29’ st) 5.5
Prova a cercare i trequartisti con i lanci, ma è impreciso.
Cambiaso 5
Arrembante e ispirato quando si tratta di spingere, impreciso e leggerino in fase difensiva.
Kostic (43’ st) ng
McKennie 6
Al 10’ Courtois deve distendersi per smanacciare una sua conclusione da fuori area. Per il resto, gioca una gara commovente per chilometri percorsi e chiusure.
Yildiz 5
Ci mette 45 minuti per iniziare a carburare, ma nel complesso perde il testa a testa con Valverde. È in riserva, dopo le tante gare giocate da titolare. Purtroppo per lui la Juventus non può permettersi di tenerlo fuori.
David (29’ st) 5
Partecipa con Openda nella frittata che costa il match alla Juve.
Vlahovic 5.5
Non perde un pallone, gioca con la suola, con il tacco, dribbla e attacca la profondità come un forsennato. Nella ripresa si fa 40 metri a tutto campo, vincendo il duello fisico con Militao, per poi farsi ipnotizzare da Courtois. Errore che macchia una gara più che positiva, ma gli episodi per un bomber sono tutto.
Openda (29’ st) 4
Ha la palla del pari e riesce a sprecarla a due metri da Courtois: è davvero irriconoscibile.
All. Tudor 6
Alla fine, al netto di tutto, il Real la vince per un episodio e la prova dei bianconeri è tutt’altro da buttare. Si riparta da qui.
Dopo quello contro il Como, è arrivato un altro ko per la Juve di Tudor, questa volta in Champions contro il Real. Ma a differenza della sfida di campionato, contro i Blancos si è vista una Juve più combattiva che ci ha provato dall'inizio e alla fine ha ceduto soltanto a Bellingham. Grande prestazione di Di Gregorio che ha tenuto a galla i bianconeri in più occasioni.
Di Gregorio 8
Vede il Real e gli vengono i superpoteri. Reattivo su Brahim Diaz che alla mezz’ora - dal nulla - lo impegna con un tiro velenosissimo. Subito dopo compie un intervento disumano su Mbappé. Nella ripresa è straordinario poi nuovamente sul francese e su Brahim.
Gatti 6.5
Guida la difesa come un maresciallo col fischietto. Anche stavolta prova a reinventarsi bomber con un tiro secco e preciso che chiama Courtois a un super intervento. Nella ripresa salva sulla linea la palla del possibile raddoppio del Real.