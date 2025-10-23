Pagelle Juve: Yildiz in riserva, McKennie commuove, Kelly fatale, Di Gregorio ir-Real-e, Openda chi?

Dopo quello contro il Como, è arrivato un altro ko per la Juve di Tudor, questa volta in Champions contro il Real. Ma a differenza della sfida di campionato, contro i Blancos si è vista una Juve più combattiva che ci ha provato dall'inizio e alla fine ha ceduto soltanto a Bellingham. Grande prestazione di Di Gregorio che ha tenuto a galla i bianconeri in più occasioni.