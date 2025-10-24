“La Juve di Madrid se la gioca con tutti. Yildiz capitano? Un errore”

Dino Zoff non ha dubbi: «La gara di Madrid ha dimostrato che la Juve può giocarsela con tutti e che è in salute. Adesso però va data continuità a partire da domenica all’Olimpico contro la Lazio. Giocare contro i biancocelesti non è mai facile, ma mi aspetto dalla Juve una prestazione importante. Serve un successo per voltare pagina dopo gli ultimi risultati negativi, così da risalire in classifi ca e dare la svolta alla stagione». Parola di Campione del Mondo. Anzi, di una delle più grandi leggende del calcio italiano: non solo della Juventus dove comunque ha vissuto gli anni più belli della carriera. Da calciatore in bianconero ha vinto 6 Scudetti, 2 Coppe Italia e 1 Coppa Uefa; mentre con la Nazionale è stato l’unico giocatore italiano a conquistare Mondiale (Spagna 1982) ed Europeo (Italia 1968). Anche da allenatore ha lasciato il segno, conquistando 1 Coppa Italia e 1 Coppa Uefa al timone della Vecchia Signora. La Juve di Madrid può risalire in classifica? «Certamente. Col Real i bianconeri hanno giocato una buona partita e sono stati alla pari di una delle squadre più forti al mondo. Peccato per il risultato, anche se poteva starci il pareggio. È mancato solo il gol alla Juve…».
"David e Openda? Se ci sono qualità..."
A proposito: sono tre gare (Milan, Como e Real) che la Vecchia Signora non segna. Che succede agli attaccanti bianconeri? «Presi singolarmente mi verrebbe da dire che la Juve ha dei buoni attaccanti. Noto però che fanno fatica a creare occasioni da gol: serve un maggior supporto da parte del centrocampo».
Vlahovic era partito forte, ma ora si è di nuovo inceppato e non segna da un mese. «Come fa a segnare se gioca solamente dei mezzi tempi? Serve continuità d’impiego per poter emergere e incidere».
David e Openda, invece, stanno faticando parecchio al primo anno in Italia. Stanno patendo il salto in un calcio più tattico come quello italiano? «Un po’ di tempo per adattarsi a un campionato differente va dato a entrambi. Detto ciò: se ci sono le qualità, alla lunga vengono fuori…».
Adesso dopo la maglia numero 10 ha ricevuto pure la fascia da capitano: una responsabilità in più che può galvanizzare il gioiellino turco? «Questa cosa non l’ho aff atto capita. Perché gli hanno dato la fascia a capitano?».
Presumibilmente per incentivarlo maggiormente o forse perché in questa Juve mancano i leader… «Per me è un errore dare la fascia da capitano a un ragazzo così giovane, caricandolo di responsabilità e pressioni esagerate. Oltretutto in rosa ci sono sicuramente elementi più esperti che possono ricoprire il ruolo senza appesantire il percorso di crescita di Yildiz».
"Juve, riparti da Madrid"
Dove può arrivare questa Juve? «Se gioca compatta e solida come a Madrid, può recuperare in classifi ca e lottare per il vertice. Il che non signifi ca vincere il campionato. Per quello manca qualcosa, ma almeno competere sì».
La classifica resta corta e ora per i bianconeri c’è il trittico Lazio- Udinese-Cremonese: l’occasione giusta per fare filotto? «Si, anche se non vanno sottovaluti gli avversari. Altrimenti si rischiano brutte figure e la Juve ne sa qualcosa: vedi le gare di Verona e Como. Potenzialmente sono tre sfi de che i bianconeri possono affrontare con fiducia. Le premesse sono buone, almeno per quanto visto col Real. Da lì si deve ripartire per dare continuità alle prestazioni».
La Lazio invece continua a vivere un periodo complicato, anche se all’Olimpico ha sempre fatto bene. «In casa hanno fi nora dato il meglio e restano una buona squadra. In organico ci sono giocatori abili, a partire da Zaccagni che possono fare la diff erenza con le loro giocate».
A Madrid si è rivisto un super Di Gregorio che ha sfoderato parate strepitose. Può essere un fattore in più per la risalita bianconera? «Indubbiamente è stato molto bravo e ha fatto vedere tutte le sue qualità. È uno degli elementi da cui bisogna ripartire».
