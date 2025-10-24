Messi come Del Piero, questione di... Stadium! Il rinnovo scatena la nostalgia Juve

Due ere, due simboli, due case ancora da finire. Nel 2011, Alessandro Del Piero annunciava il rinnovo con la Juventus davanti a una cattedrale in costruzione: lo Juventus Stadium , che avrebbe segnato la rinascita bianconera. Oggi, dall’altra parte dell’oceano, Lionel Messi ha fatto lo stesso con l’Inter Miami , tra le impalcature del nascente Freedom Park. Come in un film di Nolan, dove il tempo si intreccia e i destini si rispecchiano, il passato e il presente si toccano in un’unica sequenza di ambizione e fedeltà. Allora era Torino che sognava il ritorno al vertice, oggi è Miami a voler diventare la capitale globale del calcio americano. E ancora una volta, al centro della scena, c’è un numero 10.

Messi, il rinnovo che vale un progetto

Con il nuovo accordo, la pulce si lega all’ambizioso piano di crescita dell’Inter Miami, guidato da Jorge Mas e David Beckham. L’annuncio non è arrivato in un palazzo di vetro, ma nel cuore pulsante del cantiere del Freedom Park: 25mila posti, 58 acri di area verde dedicata a Jorge Mas Canosa e un’inaugurazione prevista per il 2026. Le immagini del video ufficiale mostrano Messi tra i lavori (qui le sue dichiarazioni), con lo sguardo di chi sa che quel luogo sarà, presto, la sua nuova casa. È la metafora perfetta del suo rapporto con la città: costruire qualcosa di duraturo, dentro e fuori dal campo.

Il parallelismo con Del Piero

L'intreccio con Del Piero non è solo romantico, ma quasi cinematografico. Anche Alex, nel 2011, annunciò il suo rinnovo in un momento di passaggio: la Juventus stava per entrare nella sua nuova dimora, lasciandosi alle spalle anni difficili con due settimi posti di fila. E avevano scelto una data speciale per comunicare il suo prolungamento ai tifosi: il 5 maggio, giorno storico della vittoria dello scudetto del 2005 a discapito dell'Inter e della Roma: "Una coincidenza? Diciamo che lo abbiamo fatto coincidere...", disse con un sorriso il capitano bianconero. Quel gesto, apparentemente simbolico, diventò la scintilla di una rinascita sportiva e identitaria. Lo Stadium si trasformò nel fortino di una squadra tornata a vincere e Del Piero nel ponte tra due epoche. Oggi, Messi sembra interpretare lo stesso ruolo: l’uomo che guida la transizione.