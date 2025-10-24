Ravanelli, Del Piero in dirigenza Juve e Comolli: "L'ho conosciuto e...". Poi l'errore imperdonabile

"Alla Juve serve tempo"

Ex attaccante, per Ravanelli "in Italia ci sono tanti talenti che non giocano a causa di situazioni preferenziali a scapito di chi meriterebbe. Serve più professionalità, allenatori all'altezza della situazione soprattutto nelle scuole calcio e nei settori giovanili. Per crescere è fondamentale avere un maestro che sappia insegnare l'attività di base. Pio Esposito? Mi da l'idea di avere la testa sulle spalle e di essere determinato. In campo ha delle caratteristiche che lo fanno assomigliare a me". Inevitabile parlare della "sua" Juve. "Le serve tempo, ad oggi non è in grado di competere con squadre come Napoli, Inter e Milan. Bisogna dare la possibilità a Comolli e a tutti i dirigenti di lavorare serenamente. Per la lotta allo scudetto credo ci vorrà qualche anno. Ho conosciuto Comolli e mi ha dato l'impressione di avere quella competenza necessaria per far crescere il club". Guardandosi indietro, se "la vittoria della Champions è stata la mia più grande emozione come giocatore", tra i rimpianti c'è quello di "aver lasciato la Juve e non aver giocato la Coppa Intercontinentale. E' stato un errore che non mi perdono. Un peccato è stato ammalarmi prima del Mondiale del '98 in Francia".