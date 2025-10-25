Tudor, missione Koopmeiners: provarci è un obbligo, riuscirci un nuovo acquisto Juve

Chi, nell’estate 2024, pensava che Koopmeiners fosse un pessimo affare per la Juventus alzi la mano. C’è chi l’ha tenuta giù e chi mente, perché in quel momento Koop era uno dei migliori centrocampisti europei, certamente nei primi cinque del nostro campionato e, forse, si poteva obiettare sul prezzo e sulle modalità di una trattativa, nella quale la Juventus era stata soggiogata dall’Atalanta, ma sulle qualità tecniche dell’olandese nessuno dubitava: era un gran colpo. Da un anno a questa parte, però, ci si chiede, senza trovare risposta, cosa diavolo gli sia successo. I tentativi di rianimazione calcistica di Koopmeiners sono stati molteplici e, finora, completamente inutili. A parte qualche timido ed estemporaneo guizzo vitale, una avvilente piattezza ha caratterizzato tutte le sue prestazioni. Questione di ruolo? Di pressioni troppo alte? Di peso del prezzo pagato per averlo? Di allenatori poco comprensivi? Koopmeiners è il più incomprensibile enigma del calcio moderno.