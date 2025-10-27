Chiesa, Morata e quei rigori che mancano: ecco l'arbitro per la Juve di Brambilla

I precedenti di Di Bello con la Juve

Sono ben 19 i precedenti tra l'arbitro Marco Di Bello e la Juventus per un totale di 11 vittorie, 6 pareggi (ultimo è lo 0-0 a Empoli nello scorso campionato) e 2 sconfitte (con Lazio e Genoa). Sotto la sua direzione, i bianconeri hanno realizzato complessivamente 32 gol, subendone 15. Di Bello, inoltre, è stato protagonista nelle partite con la Juve in due occasioni in particolare. Ad agosto 2023, nella partita tra bianconeri e Bologna (finita 1-1), Chiesa viene abbattuto da Moro in area ma il fischietto di Brindisi ha ignorato l’episodio e in Milan-Juve (0-0 a gennaio 2022) non ha fischiato un evidente calcio di rigore per la Vecchia Signora per un chiaro fallo di Messias su Morata nel secondo tempo.