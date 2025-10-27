Spalletti, questione di... inventario: la risposta sul futuro alla Juve torna attuale

Spalletti e la lotta Scudetto

Poi l'esperienza con la Nazionale finita nel peggiore dei modi: Italia che esce agli ottavi di finale dagli Europei contro la Danimarca e il burrascoso addio in piena corsa per le qualificazioni ai Mondiali con tanto di conferenza stampa lasciata all'improvviso. In merito alle ambizioni della Juve, invece, Spalletti si era pronunciato così prima dell'inizio del campionato: "Le favorite sono le solite Napoli, Inter, Milan e Juve, ma spero ci sia qualche squadra che riesca a inserirsi nella corsa, come Roma e Lazio". Solo a fine settembre, invece, un pronostico più preciso dopo le prime giornate: "L'Inter è una squadra da tenere d'occhio, ha grandissime qualità. Conosco bene Chivu, l'ho allenato: diventerà un grande allenatore. Inter e Napoli hanno qualche chance in più di Juventus e Milan, ma sarà il tempo a dire se ho ragione. Il paradiso esiste, ma quanta fatica".