Spalletti, questione di... inventario: la risposta sul futuro alla Juve torna attuale

Giornata bollente in casa Juve, con i bianconeri che hanno esonerato Igor Tudor e che di conseguenza, hanno generato un terremoto dalle parti della Continassa. La decisione è arrivata dopo la sconfitta subita contro la Lazio (la terza consecutiva), che ha fatto sprofondare la Vecchia Signora all'ottavo posto in classifica e momentaneamente, fuori da un posto per ogni competizione europea. E' chiaro che servirà una reazione immediata, a partire dal match in programma mercoledì sera contro l'Udinese, dove sarà imperativo fare bottino pieno per non perdere ulteriore terreno dalle prime posizioni. A guidare la Vecchia Signora, almeno per questa giornata, ci sarà l'allenatore della Next Gen Massimo Brambilla, in attesa che venga annunciato il nome di quello che sarà il reale erede di Igor Tudor.
Juve, da Spalletti a Mancini: tutti i nomi
I nomi che circolano nel quartier generale bianconero sono sempre i soliti noti, con Palladino, Mancini e Spalletti che sono i profili sui quali si sta concentrando la Vecchia Signora. Attualmente sono tutti senza panchina e questo agevolerebbe di molto la situazione, prima però c'è da risolvere il rebus legato alla scelta definitiva, con il profilo dell'ex allenatore Campione d'Italia con il Napoli che sembra essere il preferito dalla dirigenza della Continassa. La vera domanda però è come verrà accolto Spalletti dai tifosi bianconeri qualora dovesse essere ufficializzato il suo subentro.
Spalletti e quel 'messaggio' alla Juve
Già, perchè durante una conferenza stampa avvenuta a maggio del 2023, quando Spalletti sedeva sulla panchina del Napoli, l'allenatore di Certaldo aveva già avuto modo di 'mandare un messaggio' al popolo bianconero: "Escludere la Juventus da qui a tre anni per l'amore dei tifosi del Napoli? Mamma mia, oh. Io sono già stato ripagato, sono apposto. Poi ogni anno, come ho detto più volte alla mia età, io devo rifare l'inventario di quello che mi gira per il cervello. E posso parlare solo di quest'anno, dopo che l'ha detto il presidente". Dichiarazioni che oggi tornano decisamente attuali vista la situazione per la panchina della Vecchia Signora. Quella di Luciano al Napoli fu un'esperienza decisamente intensa che si chiuse con il terzo Scudetto della storia dei partenopei. Dominato dall'inizio alla fine, il match simbolo della stagione fu senza dubbio il 5-1 rifilato proprio ai danni della Juventus di Allegri. Juve che poi fu battuta dal Napoli anche nella gara di ritorno allo Stadium: 0-1 con la firma di Raspadori.
Spalletti e la lotta Scudetto
Poi l'esperienza con la Nazionale finita nel peggiore dei modi: Italia che esce agli ottavi di finale dagli Europei contro la Danimarca e il burrascoso addio in piena corsa per le qualificazioni ai Mondiali con tanto di conferenza stampa lasciata all'improvviso. In merito alle ambizioni della Juve, invece, Spalletti si era pronunciato così prima dell'inizio del campionato: "Le favorite sono le solite Napoli, Inter, Milan e Juve, ma spero ci sia qualche squadra che riesca a inserirsi nella corsa, come Roma e Lazio". Solo a fine settembre, invece, un pronostico più preciso dopo le prime giornate: "L'Inter è una squadra da tenere d'occhio, ha grandissime qualità. Conosco bene Chivu, l'ho allenato: diventerà un grande allenatore. Inter e Napoli hanno qualche chance in più di Juventus e Milan, ma sarà il tempo a dire se ho ragione. Il paradiso esiste, ma quanta fatica".
