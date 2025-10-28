Totti, Spalletti e la Juve: "Ecco cosa so. Così fanno un grande affare"

Evento a Milano con al centro Luciano Spalletti e Francesco Totti : i due infatti, superati i dissapori passati, sono stati protagonisti di uno spot pubblicitario, ritrovandosi così insieme. A margine dell'evento hanno parlato entrambi: il tecnico ha affrontato la questione Juve , essendo il maggior candidato per prendere il posto di Igor Tudor sulla panchina bianconera. E della possibilità che Spalletti alleni la Juventus è stato chiesto anche a Totti.

Totti: "Spalletti? La Juve farebbe un grande affare"

Così la bandiera della Roma: "Con Spalletti c'è stata una grande amicizia, è un piacere essersi ritrovati. C’è stata questa possibilità di rivederci, confrontarci: siamo stati molto contenti di quello che abbiamo fatto. Se ci siamo chiariti? No, ancora no (ride, ndr). Avremo modo, ma è una cosa secondaria: sono passati tantissimi anni e tante cose vanno messe da parte". Ma Spalletti può essere l’uomo giusto? "Da quello che si vocifera è uno dei candidati, penso che la Juve farebbe un grande acquisto se dovesse puntare su di lui. Allenatore forte, presente, che vuole fare bene ovunque va. La Juve farebbe veramente un grande affare".

Roma, Dybala e la possibilità Scudetto

Non può mancare ovviamente una battuta sulla Roma, a partire dalla vittoria sul Sassuolo: "Dybala l’ha risolta da falso nueve, come si dice ultimamente. Sempre detto che è uno dei giocatori più forti in circolazione, non solo nella Roma: è quello che deve fare la differenza. La novità è dare continuità a quanto fatto domenica, sperando di fare così tutte le domeniche. Se la Roma può stare lassù fino alla fine? Può starci, dipende da loro: non è semplice, credo ci siano 2-3 squadre più attrezzate della Roma. L’obiettivo principale, come ho sempre detto, è tornare in Champions: poi è normale che se a 7-8-10 partite dalla fine campionato è ancora lì e se la gioca con queste squadre l’obiettivo è diverso".

E ancora: "Quando abbiamo vinto lo Scudetto facevamo 3-4 gol a domenica, ovunque andavamo eravamo un rullo compressore. Due tipologie di giocatori diverse rispetto agli attaccanti che ci sono oggi nella squadra, noi eravamo 3-4 giocatori di grande spessore. Ma anche Dovbyk, Ferguson, Dybala, sono grandi giocatori. Devono ancora carburare, ma spero possano fare grande la Roma e diventare grandi loro".

