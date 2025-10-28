Juve, Spalletti rompe il silenzio: "Sono pronto a tornare. Tudor lascia una squadra allenata"

Luciano Spalletti alla Juve, sì o no? Nelle ultime ore il suo nome è quello accostato con maggiore forza alla panchina bianconera dopo l'esonero di Igor Tudor, e sembra essere proprio lui in pole position per ricoprire il ruolo di allenatore della Juventus . La sua candidatura è stata appoggiata appieno nelle scorse ore anche da Gianluigi Buffon , con cui ha collaborato nella parentesi da ct dell'Italia. Proprio il tecnico di Certaldo, intervistato ai microfoni di Sky Sport, è stato interrogato sulla possibilità di allenare i bianconeri.

Spalletti, ipotesi Juve e Tudor

Spalletti, a margine di un evento a Milano per una pubblicità realizzata insieme a Francesco Totti, ha parlato così ai microfoni dell'emittente: "Io sto bene, naturalmente ho l'ambizione di rimettere a posto ciò che mi è successo ultimamente. Si aspetta con serenità quello che poi ti passa davanti. Contatti con la Juventus e incontro in giornata con Comolli? Pensavo che qui si parlasse dello spot... Se devo dire qualcosa della Juventus lo dico volentieri e in favore di Tudor".

Sull'ormai ex tecnico bianconero: "A me, per quello che l'ho conosciuto, è sembrata una persona seria, un uomo vero, fatto di valori. Quando l'ho visto in campo, lavorare, in panchina, durante le partite, mi ha sempre dato l'impressione di una persona di sostanza, che va dritto al cuore e sei costretto a trovarti bene con una persona come Tudor. Mi dispiace per quello che lui subisce adesso. Sicuramente sarà fortunato chi lo sostituirà perché troverà una squadra allenata, che saprà fare bene ai suoi tifosi".