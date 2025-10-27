Spalletti alla Juve, Buffon approva: "Il migliore sulla piazza. Ecco perché è l'uomo giusto"

"Mi dispiace tanto per Igor che è stato un caro compagno di squadra ed è una persona molto seria e schietta. Mi dispiace perché di conseguenza ci dà l'dea delle difficoltà che la Juventus ha in questi ultimi anni". A dirlo è Gianluigi Buffon, intervenuto alla cerimonia di chiusura del centenario del Corriere dello Sport-Stadio che si è tenuta lunedì 27 ottobre al Teatro San Carlo di Napoli. L'ex portiere e capitano della Juve ha risposto sul futuro della panchina bianconera dopo l'esonero di Igor Tudor, sollevato dall'incarico dopo meno di 24 ore dalla sconfitta rimediata all'Olimpico contro la Lazio all'8ª giornata di Serie A, che ha fatto seguito ai 2 ko precedenti con Real Madrid in Champions League e Como in campionato per un totale di 8 partite senza successi: l'ultimo nel derby d'Italia del 13 settembre. Buffon ha giudicato le irrisolte difficoltà della Vecchia Signora "fisiologiche nel momento in cui finisce un grade ciclo e ne deve cominciare un altro. Spesso c'è bisogno di tempo per trovare le persone giuste e metterle al posto giusto".
Buffon: "Spalletti il più indicato per la Juve"
Il capo delegazione dell'Italia ha inoltre risposto sulle indiscrezioni circa il futuro della panchina della Juve, che chiamano in causa anche l'ex ct della Nazionale Luciano Spalletti: "Se il mister dovesse andare a ricoprire l'incarico, secondo me, sarebbe la persona più indicata che la Juve potrebbe andare a prendere". Infine, il punto sulla corsa alla qualificazione Mondiali 2026 e il confronto fra la crisi del calcio italiano e i trionfi tricolore in altri sport come tennis e pallavolo: "Se non dovessimo andare ai Mondiali, ma io sono ottimista, l'errore sarebbe prendersela con qualcuno ed è l'errore che si continua a fare mentre nel frattempo non si fa nulla affinché, come comunità, si cresca. Gattuso? La scelta fatta è la migliore - di questo parere anche l'altro ex Juve e campione del mondo nel 2006 Fabio Cannavaro - . Se pagherà non lo so, ma è la scelta più adatta e funzionale al momento. Sebbene sia più complicato, bisognerebbe riuscire a mettere in campo nel calcio determinate regole che possano far sì che qualche giovane talento venga scovato, o addirittura creato dalla cantera calcistica. La prima cosa che ci vorrebbe, credo, da parte di tutti, delle società e di coloro che muovono i fili, sarebbe avere a cuore il futuro della nostra Nazionale e del calcio italiano". Tra gli ex bianconeri intervenuti sull'esonero di Tudor, anche Alessio Tacchinardi.
Tacchinardi: "Alla Juve serviva un elettroshock"
Queste le parole di Tacchinardi: "Mai avrei pensato a una Juventus così in caduta libera come si è vista con la Lazio. Avevo già avuto dei sentori contro il Real Madrid che le cose non andavano bene. Però con la Lazio hanno fatto una partita indegna. Mi metto nei panni della società che deve provare a dare una scossa. Più che una scossa è un elettroshock che devi dare a questi giocatori. Perché con la Lazio si è vista per l'ennesima volta una Juve senza spirito, senza fame, senza cattiveria, senza orgoglio, senza responsabilità e senza personalità. Chi paga? Non si possono cambiare 30 giocatori, quindi va cambiato l'allenatore - ha dichiarato a Mediaset - . Mi dispiace molto per Igor perché è un amico, so quanto ci teneva ad allenare la Juve e so che ha provato di tutto per poter risolvere le difficoltà che stava incontrando. Purtroppo è andata così e quindi penso che la società abbia fatto bene in questo momento a dare una scherzata, a dare una scossa. Non so chi arriverà come allenatore, ma chiunque sia si deve prendere delle responsabilità. I giocatori sono spalle al muro, devono capire la maglia che indossano, devono capire che quella maglia è pesante, c'è pressione, c'è responsabilità, ma bisogna tirare fuori sicuramente qualcosa in più. Quindi secondo me, a malincuore, la società ha fatto bene a esonerare Igor".
"Mi dispiace tanto per Igor che è stato un caro compagno di squadra ed è una persona molto seria e schietta. Mi dispiace perché di conseguenza ci dà l'dea delle difficoltà che la Juventus ha in questi ultimi anni". A dirlo è Gianluigi Buffon, intervenuto alla cerimonia di chiusura del centenario del Corriere dello Sport-Stadio che si è tenuta lunedì 27 ottobre al Teatro San Carlo di Napoli. L'ex portiere e capitano della Juve ha risposto sul futuro della panchina bianconera dopo l'esonero di Igor Tudor, sollevato dall'incarico dopo meno di 24 ore dalla sconfitta rimediata all'Olimpico contro la Lazio all'8ª giornata di Serie A, che ha fatto seguito ai 2 ko precedenti con Real Madrid in Champions League e Como in campionato per un totale di 8 partite senza successi: l'ultimo nel derby d'Italia del 13 settembre. Buffon ha giudicato le irrisolte difficoltà della Vecchia Signora "fisiologiche nel momento in cui finisce un grade ciclo e ne deve cominciare un altro. Spesso c'è bisogno di tempo per trovare le persone giuste e metterle al posto giusto".
Buffon: "Spalletti il più indicato per la Juve"
Il capo delegazione dell'Italia ha inoltre risposto sulle indiscrezioni circa il futuro della panchina della Juve, che chiamano in causa anche l'ex ct della Nazionale Luciano Spalletti: "Se il mister dovesse andare a ricoprire l'incarico, secondo me, sarebbe la persona più indicata che la Juve potrebbe andare a prendere". Infine, il punto sulla corsa alla qualificazione Mondiali 2026 e il confronto fra la crisi del calcio italiano e i trionfi tricolore in altri sport come tennis e pallavolo: "Se non dovessimo andare ai Mondiali, ma io sono ottimista, l'errore sarebbe prendersela con qualcuno ed è l'errore che si continua a fare mentre nel frattempo non si fa nulla affinché, come comunità, si cresca. Gattuso? La scelta fatta è la migliore - di questo parere anche l'altro ex Juve e campione del mondo nel 2006 Fabio Cannavaro - . Se pagherà non lo so, ma è la scelta più adatta e funzionale al momento. Sebbene sia più complicato, bisognerebbe riuscire a mettere in campo nel calcio determinate regole che possano far sì che qualche giovane talento venga scovato, o addirittura creato dalla cantera calcistica. La prima cosa che ci vorrebbe, credo, da parte di tutti, delle società e di coloro che muovono i fili, sarebbe avere a cuore il futuro della nostra Nazionale e del calcio italiano". Tra gli ex bianconeri intervenuti sull'esonero di Tudor, anche Alessio Tacchinardi.