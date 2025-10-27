Spalletti alla Juve, Buffon approva: "Il migliore sulla piazza. Ecco perché è l'uomo giusto"

Tacchinardi: "Alla Juve serviva un elettroshock"

Queste le parole di Tacchinardi: "Mai avrei pensato a una Juventus così in caduta libera come si è vista con la Lazio. Avevo già avuto dei sentori contro il Real Madrid che le cose non andavano bene. Però con la Lazio hanno fatto una partita indegna. Mi metto nei panni della società che deve provare a dare una scossa. Più che una scossa è un elettroshock che devi dare a questi giocatori. Perché con la Lazio si è vista per l'ennesima volta una Juve senza spirito, senza fame, senza cattiveria, senza orgoglio, senza responsabilità e senza personalità. Chi paga? Non si possono cambiare 30 giocatori, quindi va cambiato l'allenatore - ha dichiarato a Mediaset - . Mi dispiace molto per Igor perché è un amico, so quanto ci teneva ad allenare la Juve e so che ha provato di tutto per poter risolvere le difficoltà che stava incontrando. Purtroppo è andata così e quindi penso che la società abbia fatto bene in questo momento a dare una scherzata, a dare una scossa. Non so chi arriverà come allenatore, ma chiunque sia si deve prendere delle responsabilità. I giocatori sono spalle al muro, devono capire la maglia che indossano, devono capire che quella maglia è pesante, c'è pressione, c'è responsabilità, ma bisogna tirare fuori sicuramente qualcosa in più. Quindi secondo me, a malincuore, la società ha fatto bene a esonerare Igor".