Brambilla, la Juve col modello Next Gen: "Yildiz si usa così. L'ho letto nei loro occhi"

La Juventus torna a vincere in campionato e lo fa con il 3-1 contro l' Udinese all'Allianz Stadium . Una vittoria di carattere per i bianconeri in gol dopo pochissimi minuti con Vlahovic , bravo e freddo dal dischetto. Sul finire della prima frazione è Zaniolo a mettere paura alla Juve, ma la voglia della squadra allenata, per questa sfida, da Brambilla , ha messo in campo più voglia di andarsi a prendere i tre punti: l'inzuccata di Gatti riporta avanti i bianconeri e poi il rigore, guadaganato e calciato, di Yildiz fissano il punteggio finale. Proprio il tecnico a fine gara parla e analizza il successo.

Brambilla: "Ho cercato di trasmettere fiducia"

Brambilla parla così a Dazn: "Io ho fatto un allenamento e due giorni con la squadra. Ho cercato di trasmettere fiducia ma sono giocatori forti e sanno quello che devono fare. Hanno meritato questa vittoria. Il gol loro poteva crearci qualche problema, ma siamo rientrati bene in campo. Yildiz? È un giocatore di talento e bisogna lasciarli liberi di farlo vedere. Io l'ho avuto per un periodo anche in U23 e la sua posizione è a sinistra con la possibilità di rientrare. Un giocatore di talento, fortissimo e con un grande futuro. Un giocatore davvero di livello alto".

Momento Juve e le emozioni di Brambilla

Sul momento della Juventus: "Questa squadra stava vivendo un momento difficile. Il morale non era buono ma sono ragazzi forti e gli ho detto di concentrarsi sulla partita perché le qualità ce l’hanno, devono solo tirarla fuori. Emozioni? Sicuramente c'è grande soddisfazione e vedere negli occhi dei ragazzi questa contentezza. Il pubblico quando si è scaldato mi ha regalato belle emozioni viverlo da dentro". A chiudere: "Abbiamo avuto la rifinitura per preparare la gara. Mi sono confrontato con tutto lo staff per capire le condizioni. Abbiamo messo giù la strategia che dovevamo adottare. La forza di questa squadra è stata quella di aver reagito dopo quel gol che poteva diventare pericoloso".