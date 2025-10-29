Brambilla, la Juve col modello Next Gen: "Yildiz si usa così. L'ho letto nei loro occhi"

La Juventus torna a vincere in campionato e lo fa con il 3-1 contro l'Udinese all'Allianz Stadium. Una vittoria di carattere per i bianconeri in gol dopo pochissimi minuti con Vlahovic, bravo e freddo dal dischetto. Sul finire della prima frazione è Zaniolo a mettere paura alla Juve, ma la voglia della squadra allenata, per questa sfida, da Brambilla, ha messo in campo più voglia di andarsi a prendere i tre punti: l'inzuccata di Gatti riporta avanti i bianconeri e poi il rigore, guadaganato e calciato, di Yildiz fissano il punteggio finale. Proprio il tecnico a fine gara parla e analizza il successo.
Brambilla: "Ho cercato di trasmettere fiducia"
Brambilla parla così a Dazn: "Io ho fatto un allenamento e due giorni con la squadra. Ho cercato di trasmettere fiducia ma sono giocatori forti e sanno quello che devono fare. Hanno meritato questa vittoria. Il gol loro poteva crearci qualche problema, ma siamo rientrati bene in campo. Yildiz? È un giocatore di talento e bisogna lasciarli liberi di farlo vedere. Io l'ho avuto per un periodo anche in U23 e la sua posizione è a sinistra con la possibilità di rientrare. Un giocatore di talento, fortissimo e con un grande futuro. Un giocatore davvero di livello alto".
Momento Juve e le emozioni di Brambilla
Sul momento della Juventus: "Questa squadra stava vivendo un momento difficile. Il morale non era buono ma sono ragazzi forti e gli ho detto di concentrarsi sulla partita perché le qualità ce l’hanno, devono solo tirarla fuori. Emozioni? Sicuramente c'è grande soddisfazione e vedere negli occhi dei ragazzi questa contentezza. Il pubblico quando si è scaldato mi ha regalato belle emozioni viverlo da dentro". A chiudere: "Abbiamo avuto la rifinitura per preparare la gara. Mi sono confrontato con tutto lo staff per capire le condizioni. Abbiamo messo giù la strategia che dovevamo adottare. La forza di questa squadra è stata quella di aver reagito dopo quel gol che poteva diventare pericoloso".
Brambilla conferenza post Juve-Udinese
L'allenatore risponde anche in conferenza: "Sono stati due, tre giorni lunghi. Io ho fatto un allenamento, la squadra veniva da un momento non bello, erano vogliosi di fare bene e reagire. Non era facile per i ragazzi fare una partita arrembante, invece siamo andati in vantaggio subito, meritavamo il 2-0. Prendendo gol nel recupero la partita poteva diventare pericolosa. Nella ripresa i ragazzi sono rientrati con la voglia giusta. Non c’è niente di più meritato". Sul gruppo: "Ho fatto due giorni alla Continassa, un allenamento e poi la gara. Quello che si percepiva era la voglia di rivalsa, di reagire e di tornare a vincere per proseguire su questa riga. Si è vista questa grande voglia di reagire".
Yildiz e la voglia di Vlahovic
Su Yildiz: "Il talento di Kenan è sopra la media. L’ho visto cresciuto dal punto di vista fisico, della consapevolezza, mentre la qualità l’ha sempre avuta. È diventato completo, indossare la 10 della Juve pesa ma lo sta facendo alla grande". Sulla scelta della formazione: "La preparazione della partita e chi mandare in campo mi sono confrontato e fidato dello staff che è rimasto. Su quello si è fatta la formazione e il piano gara. In questi due giorni abbiamo lavorato come in Next Gen ma ciò che cambia è il contesto, ho cercato di trasmettere fiducia ai ragazzi". A chiudere sulla posizione di Yildiz e i due attaccanti: "Rende bene quando da sinistra si accentra e viene a giocare dentro al campo. Lo ha fatto bene con giocate di qualità. Vlahovic serviva in questa partita, al di là della grande voglia che aveva, aveva presenza in area e struttura. Openda era più per farlo lavorare negli spazi che ci siamo creati e lo abbiamo fatto bene".
