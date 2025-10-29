Juve-Udinese, diretta Serie A: formazioni e risultato in tempo reale, in campo aspettando Spalletti

La sconfitta contro la Lazio è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso: Igor Tudor non è più l'allenatore della Juventus e la panchina bianconeri si prepara a essere affidata a Luciano Spalletti. Non c'è però tempo per riposare visto che questa sera alle 18:30 allo Juventus Stadium di Torino i bianconeri scenderanno in campo contro l'Udinese, incontro valido per la nona giornata di Serie A. A guidare la Juventus sarà Massimo Brambilla, chiamato dalla Next Gen in attesa dell'ufficialità dell'ex allenatore di Roma, Inter e Napoli. La squadra è chiamata a reagire dopo i tanti, troppi risultati negativi consecutivi. Il match si potrà seguire in diretta su Dazn e su Tuttosport con la nostra diretta testuale.