Juve-Udinese, diretta Serie A: formazioni e risultato in tempo reale, in campo aspettando Spalletti

La sconfitta contro la Lazio è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso: Igor Tudor non è più l'allenatore della Juventus e la panchina bianconeri si prepara a essere affidata a Luciano Spalletti. Non c'è però tempo per riposare visto che questa sera alle 18:30 allo Juventus Stadium di Torino i bianconeri scenderanno in campo contro l'Udinese, incontro valido per la nona giornata di Serie A. A guidare la Juventus sarà Massimo Brambilla, chiamato dalla Next Gen in attesa dell'ufficialità dell'ex allenatore di Roma, Inter e Napoli. La squadra è chiamata a reagire dopo i tanti, troppi risultati negativi consecutivi. Il match si potrà seguire in diretta su Dazn e su Tuttosport con la nostra diretta testuale.
16:41
Udinese, Runjaic esalta la Juventus: "Ha cambiato allenatore ma resta una delle squadre più forti"
Alla vigilia della partita, l'allenatore dell'Udinese Kosta Runjaic ha esaltato la Juve: "Sarà una gara difficile, sappiamo che la Juventus ci metterà sotto pressione, indipendentemente dall'allenatore non cambierà il suo modo di giocare. Per giocatori è forse la seconda forza del campionato. Contro la Lazio hanno perso ma meritavano probabilmente il punto, con l'Atalanta potevano vincere, però questo è il calcio, a volte non ti premia anche quando fai bene. Non mi aspetto grandi cambiamenti con il cambio di tecnico, penso che sarà comunque una gara complicata e noi cercheremo di renderle la vita difficile cercando di lavorare molto bene in fase difensiva fin dal primo minuto".
16:35
I convocati della Juve
Assenti importanti tra i convocati bianconeri in vista della partita contro la squadra di Runjaic. Brambilla, infatti, non potrà contare su Thuram, fermato da un problema muscolare al polpaccio sinistro. Ecco la lista completa:
Portieri: Perin, Di Gregorio, Mangiapoco
Difensori: Gatti, Locatelli, Kelly, Kalulu, Rugani, Joao Mario, Cambiaso, Pedro Felipe
Centrocampisti: Locatelli, Koopmeiners, Adzic, Kostic, Miretti, McKennie
Attaccanti: Vlahovic, Yildiz, Zhegrova, Openda, David
16:30
La probabile formazione della Juve contro l'Udinese
La Juve si prepara a sfidare l'Udinese e, in attesa di Spalletti, sarà Brambilla l'allenatore bianconero. Ma come scenderà in campo la squadra con il tecnico della Next Gen? Dalle scelte in difesa fino all'attacco: il probabile 11 in vista del match dell'Allianz Stadium
