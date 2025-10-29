Spalletti nuovo allenatore Juve: i dettagli del contratto e perché si è arrivati a questa scelta

E non ha mai temuto il sorpasso di Raffaele Palladino , ricevuto dal dt Modesto - i due hanno un ottimo rapporto, forgiato dall’esperienza condivisa a Monza - e pur apprezzato da Comolli. Fino alla serata di ieri, il tecnico passato dalla Fiorentina sperava in una chiamata, la più importante della carriera. Non è arrivata. Tornerà a guardarsi intorno. L’ufficio della Continassa, nel mentre, era ormai in fase di allestimento e sulla porta d’ingresso campeggiava il nome del vecchio commissario tecnico, avvisato dai vertici juventini dopo aver ricevuto le ultime rassicurazioni sull’operazione da parte della proprietà.

Spalletti alla Juve: i dettagli del contratto e lo staff

L’investimento non sarà banale: la base di partenza sarà sui 3 milioni, ma è destinata a durare il tempo della (lunga) prova da superare. Insomma: eventualmente, se ne riparlerà. Da sciogliere, intanto, resta il nodo staff: il preparatore dei portieri è da decidere, con Bonaiuti favorito; Domenichini sarà il vice e Baldini tornerà a essere collaboratore tecnico. Sinatti, ex Napoli, può essere il preparatore atletico, e dovrà allora interfacciarsi con Darren Burgess, capo della Performance. Ecco, Luciano l’ha immediatamente capito: sta per entrare in un ecosistema nel quale l’allenatore è un esecutore e non un organizzatore, un vero e proprio dirigente ma con la diretta responsabilità dei risultati. E con il team più costoso di tutti. Da cui non può prescindere. Per cui si è detto disposto ad allargare le braccia, ad ascoltare rimostranze, a provare ad accendere la stessa scintilla che ha incendiato Napoli, Roma, buona parte del percorso all’Inter. Alla Juve, va da sé, sarà una storia diff erente. Forse l’ultima della carriera, probabilmente la più aff ascinante. Chissà se la più impattante dal punto di vista delle emozioni. Dalla voglia di rinascere a quella di essere l’uomo in grado di riportare alla vittoria la Juventus: è tornato romantico, e ha presto svestito le scorie della delusione più atroce di tutte. Oggi Torino lo accoglierà con tutta la fi - ducia di cui dispone. Non tradirla sarà un obiettivo cruciale, tanto quanto arrivare in Champions League.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE