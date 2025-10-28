L'eroe fidato di Spalletti per la difesa Juve: "Si può fare anche subito"

La Juve potrebbe pescare in casa Bayern Monaco per rinforzare la retroguardia nel mercato di gennaio. Il reparto arretrato, complice anche l'infortunio di Gleison Bremer , non sta vivendo un momento semplice. E così i bianconeri potrebbero affacciarsi in Baviera, visto il forte interesse per Kim . Il difensore sudcoreano, tra l'altro, ha già vissuto una stagione in Serie A, vincendo lo Scudetto col Napoli nel 2023 guidato da... Luciano Spalletti , uno dei principali indiziati a rivestire il ruolo di tecnico della Juve dopo l'esonero di Igor Tudor e che ha parlato nella tarda mattinata sulla possibilità di accasarsi nella Torino bianconera.

"Kim, addio Bayern? C'è la Juve"

La notizia rilanciata da Christian Falk, giornalista della Bild, sulle colonne di CfBayernInsider, vede una Juve particolarmente interessata a Kim. Un interesse datato, e di cui si parlava già prima dell'estate in Germania. Ma la Juve non sarebbe l'unica italiana sulle sue tracce: anche Inter e Milan, infatti, avrebbero adocchiato il classe 1996 come opportunità per rafforzare le rispettive difese. Eppure arrivare all'ex Napoli già a gennaio non sarà semplice per nessuno: come raccontato dal giornalista tedesco, infatti, il Bayern sarebbe disposto a venderlo nel mercato invernale solo se al contempo riuscirà ad arrivare a Marc Guehi del Crystal Palace. Guehi ha il contratto in scadenza il prossimo giugno, e così i tedeschi starebbero pensando di anticipare l'acquisto a gennaio con un esborso minimo.

La questione Upamecano

Altra questione da risolvere in casa Bayern sarebbe poi quella di Dayot Upamecano: per lui contratto agli sgoccioli e ancora nessun accordo per il rinnovo. I bavaresi al momento sembrerebbero essere comunque fiduciosi di prolungare la sua permanenza. Insomma, diverse cose da incastrare, ma la possibilità che Kim lasci la Bundesliga sarebbe concreta, visto anche il poco spazio trovato fino ad ora, chiuso da Tah e proprio da Upamecano. Nel caso l'addio a gennaio diventasse possibile ecco che la Serie A diventerebbe destinazione concreta: Juve in pole, ma Inter e Milan sono pronte a dare battaglia.