L'eroe fidato di Spalletti per la difesa Juve: "Si può fare anche subito"

La Juve potrebbe pescare in casa Bayern Monaco per rinforzare la retroguardia nel mercato di gennaio. Il reparto arretrato, complice anche l'infortunio di Gleison Bremer, non sta vivendo un momento semplice. E così i bianconeri potrebbero affacciarsi in Baviera, visto il forte interesse per Kim. Il difensore sudcoreano, tra l'altro, ha già vissuto una stagione in Serie A, vincendo lo Scudetto col Napoli nel 2023 guidato da... Luciano Spalletti, uno dei principali indiziati a rivestire il ruolo di tecnico della Juve dopo l'esonero di Igor Tudor e che ha parlato nella tarda mattinata sulla possibilità di accasarsi nella Torino bianconera.
"Kim, addio Bayern? C'è la Juve"
La notizia rilanciata da Christian Falk, giornalista della Bild, sulle colonne di CfBayernInsider, vede una Juve particolarmente interessata a Kim. Un interesse datato, e di cui si parlava già prima dell'estate in Germania. Ma la Juve non sarebbe l'unica italiana sulle sue tracce: anche Inter e Milan, infatti, avrebbero adocchiato il classe 1996 come opportunità per rafforzare le rispettive difese. Eppure arrivare all'ex Napoli già a gennaio non sarà semplice per nessuno: come raccontato dal giornalista tedesco, infatti, il Bayern sarebbe disposto a venderlo nel mercato invernale solo se al contempo riuscirà ad arrivare a Marc Guehi del Crystal Palace. Guehi ha il contratto in scadenza il prossimo giugno, e così i tedeschi starebbero pensando di anticipare l'acquisto a gennaio con un esborso minimo.
La questione Upamecano
Altra questione da risolvere in casa Bayern sarebbe poi quella di Dayot Upamecano: per lui contratto agli sgoccioli e ancora nessun accordo per il rinnovo. I bavaresi al momento sembrerebbero essere comunque fiduciosi di prolungare la sua permanenza. Insomma, diverse cose da incastrare, ma la possibilità che Kim lasci la Bundesliga sarebbe concreta, visto anche il poco spazio trovato fino ad ora, chiuso da Tah e proprio da Upamecano. Nel caso l'addio a gennaio diventasse possibile ecco che la Serie A diventerebbe destinazione concreta: Juve in pole, ma Inter e Milan sono pronte a dare battaglia.
Kim potrebbe ritrovare... Spalletti
In caso di approdo alla Juve, Kim potrebbe ritrovare il suo mentore Luciano Spalletti. D'altronde è proprio col tecnico di Certaldo, a Napoli, che il sudcoreano è esploso diventando prima uno dei totem azzurro, e attirando poi le attenzione dei grandi club, accasandosi al Bayern Monaco dopo una sola stagione vissuta in Campania. I due insieme hanno conquistato lo storico terzo Scudetto dei partenopei, e ora potrebbero ritrovarsi insieme nella Torino bianconera. Dopo l'esonero di Tudor, infatti, sembrerebbe essere proprio Spalletti la prima scelta del club per guidare la squadra a partire dalla sfida in programma sabato contro la Cremonese allo Zini alle 20.45.
Il rendimento con Spalletti
Numeri impressionanti quelli di Kim collezionati nella stagione a Napoli con Spalletti. Sono state 45 le apparizioni totali, 3878 minuti giocati, con 2 gol e 2 assist. Una stagione dal rendimento impressionante, con gli azzurri che in Serie A hanno chiuso la stagione con ben 90 punti, vincendo lo storico terzo Scudetto a distanza di 33 anni da quello precedente. Imperioso anche il percorso in Champions League, dove gli azzurri riuscirono ad arrivare per la prima volta ai quarti di finale della competizione, sconfitti poi dal Milan di Pioli. Un percorso, quello europeo, iniziato tra l'altro con un perentorio 4-1 nei confronti del Liverpool. A Monaco di Baviera non è riuscito più a tornare su quei livelli: chissà che un ritorno in Serie A non possa giovargli. A maggior raggione in caso di ricongiungimento con Spalletti, che per la Juve "sarebbe un grande affare" (Francesco Totti dixit).
La possibile nuova Juve
Ma in quale Juve potrebbe ritrovarsi Kim in caso di approdo di Spalletti? Una delle possibili soluzioni potrebbe vedere i bianconeri schierati con il 4-3-3: Di Gregorio in porta, Kalulu terzino destro, Bremer e Kelly al centro, Cambiaso a sinistra. In mediana spazio a Locatelli come regista, coadiuvato da Koopmeiners e Thuram come mezzali. Davanti David come punta centrale, Conceicao esterno destro e Yildiz sulla sinistra. Questo il contesto in cui si potrebbe ritrovare Kim, che andrebbe eventualmente a comporre una coppia di centrali rocciosa insieme a Bremer. Un'ipotesi stuzzicante: tutto ancora in divenire, ma si tratta di un'eventualità sicuramente realizzabile.
