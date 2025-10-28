"Non avete dignità", lo sfogo di Tudor e la Juve ridimensionata: per Comolli solo un ripiego

Si sono sopportati più che scelti. Educati - tutto sommato - nei gesti, distanti nei pensieri. Da una parte, il neo direttore generale Damien Comolli, chiamato a ridisegnare da zero la Juventus; dall’altra Igor Tudor, traghettatore ambizioso e ingombrante. Un figlio illegittimo della precedente gestione. Da giugno in poi, hanno vissuto in equilibrio tra tolleranza e rassegnazione, come se entrambi sapessero che prima o poi sarebbe arrivata l’ora del congedo. E quel momento è coinciso con la mattina di ieri, a margine del ko contro la Lazio di Sarri - il terzo consecutivo tra campionato e Champions League - che ha finito per accelerare un destino già scritto. Non c’è stato bisogno di aprire un’unità di crisi: il dg bianconero ha osservato dalle tribune dell’Olimpico, profondamente insoddisfatto e l’indomani ha agito. È bastata una telefonata secca e perentoria per sancire la fine dell’avventura in bianconero del tecnico croato, senza neanche avere pronta l’alternativa e dando la squadra a Brambilla in attesa dell’accordo con il nuovo tecnico.