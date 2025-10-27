Blackout Juve, Locatelli in confusione su Tudor: “Non so quale sia il problema”

Juve, Locatelli su Tudor

Sulle critiche che piovono sulla squadra il capitano bianconero chiarisce: "Innanzitutto noi dobbiamo proteggerci dalle cose che vengono dette fuori. La realtà è solo il campo verde, il resto sono tutte chiacchiere. Sicuramente i risultati non sono stati all'altezza di questo club. È sempre bello quando parlano bene di te, mai quando parlano male". Sulla posizione di Tudor ammette: "Io non so quale sia il problema, è giusto fare le domande. Non è una cosa tattica, è più una cosa mentale. Siamo troppo frenetici, dobbiamo essere più lucidi e freddi. Andiamo in svantaggio subito, questo porta nervosismo e queste sono le cose da analizzare. Cerchiamo di preparare le partite al meglio, ora bisogna reagire".