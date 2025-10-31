Dall'allenatore Juve nel poker al Napoli al top d'Europa per De Laurentiis: lo staff di Spalletti

Tutto lo staff

A completare lo staff tre soliti noti. Uno è Marco Domenichini, una vita intera accanto al mister. È il suo storico vice, lo sarà anche alla Juve. Presenza fissa dalla stagione 1997-1998 a Empoli: un viaggio lungo quasi 30 anni, mai interrotto nemmeno durante la lunga militanza di Spalletti allo Zenit San Pietroburgo. Tra i collaboratori tecnici ci sarà anche Salvatore Russo. Insieme hanno iniziato a lavorare dal biennio a Napoli. In Campania è finita con il terzo Scudetto, mentre in Nazionale il rapporto tra i due si è decisamente irrobustito. E poi c’è Francesco Sinatti, il nuovo preparatore atletico della Juve. Anche per Sinatti, il percorso con Lucio è lo stesso: Napoli e Nazionale. È considerato uno dei migliori in Europa. Aurelio De Laurentiis pretese il suo rientro a Castelvolturno durante la gestione Calzona, perché lo riteneva l’unico in grado di poter mettere benzina nelle gambe di un Napoli completamente in panne. La Figc accettò il doppio incarico di Sinatti. Adesso ricomincia dalla Juve: dovrà collaborare con Darren Burgess, l’uomo scelto da Comolli per la supervisione dell’Area Performance.