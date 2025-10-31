Thuram incognita, le condizioni per Cremonese-Juve. E Brambilla si prende gli applausi

TORINO - Il messaggio suona forte e chiaro, rimbomba dai corridoi della Continassa e arriva diretto in palestra, piscina, nella stanza della fisioterapia e infine sui campi. Il programma di ieri è stato il solito post match: scarico per chi ha giocato, lavoro più intenso per chi è rimasto in panchina o ha collezionato solo una manciata di minuti. A guidare un gruppo rimpolpato da tanti giovani arrivati dalla Next Gen, lo stesso staff che aveva preparato la partita contro i friulani. Si è visto anche Massimo Brambilla che, nel tardo pomeriggio, all’uscita dal Training Center, si è preso l’ovazione dei tanti tifosi presenti. Una bella e meritata soddisfazione, dopo i tre punti conquistati all’Allianz Stadium contro l’Udinese. L’avventura sulla panchina della prima squadra termina con una vittoria e l’affetto dei tifosi, anche di quelli che lo conoscevano meno perchè meno addentro alle dinamiche della seconda squadra bianconera.