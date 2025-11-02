Yildiz fuori è una questione di Champions. Con lo Sporting per la Juve è decisiva

Juve, bene Thuram. Ma Zhegrova, dov'è?

Il futuro può essere messo in standby, allora. E il ritorno di Kelly forzerà ancor meno il cambio: l'inglese, fermato da una lombalgia, è pronto a riprendere in fretta il posto da titolare martedì, sul quale la discussione si ferma lì dove iniziano le prove del campo. La sua crescita è stata tra le poche note liete dell'avvio stagionale. E non è passata inosservata, come la sua assenza a Cremona. Da cui la Juve ha ricominciato e da cui oggi in qualche modo continuerà a ricominciare. Nel frattempo, le prime risposte di Thuram - nell'ultimo match in campo dall'inizio - hanno garantito più serenità al nuovo allenatore, per il quale il francese sarà il vero equilibratore del reparto. Tocca "solo" capire le condizioni di Zhegrova: aveva iniziato a mettere minuti nel bagagliaio e si pensava, almeno con Tudor, a un veloce passaggio tra i titolari. O almeno nell'elenco dei potenziali. No, non sarà ancora possibile. E il percorso verso il reintegro completo si fa dunque più lungo, di fatto impervio, senza una vera e propria data di fine lavori. Edon, capelli più lunghi, camminata sbilenca, occhi fuori fuoco, pure ieri guardava i titolari riscaldarsi e poi giocare. Non vede l'ora: si capisce. Ma non sarà lo Sporting, il suo destino.