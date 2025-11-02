Tuttosport.com

Pagelle Juve: la Spallettata Koop, Gatti pessima figura. Openda da cancellare, Chico manna dal cielo

Voti e giudizi dei bianconeri impegnati nella vittoriosa trasferta di Cremona. Kalulu bentornato, Cambiaso chi si rivede
Paolo Pirisi
2 min
Voti e giudizi dei bianconeri impegnati nella vittoriosa trasferta di Cremona: 2-1 nella prima partita dell'era juventina di Spalletti, gol di Kostic e Cambiaso. Di Vardy la rete che riapre nel finale la gara che si chiude a favore della Juve, unica squadra a battere la Cremonese in casa e seconda a sconfiggerla dopo l'Inter a San Siro.   

Di Gregorio 6

Tutto tranquillo da lui.

Kalulu 6.5

Bentornato a casa. In un ruolo logicamente adatto al francese, completamente fuori contesto da esterno a tutta fascia. Bene quando imposta e pure nel monitoraggio di Bonazzoli.

Gatti 4.5

Vardy tocca un pallone in tutta la gara. E gli fa malissimo. Pessima figura sul gol, in una lettura di gioco da terza elementare.

Koopmeiners 7

La "Spallettata" di Cremona. La mossa di chi l'ha studiato tanto e l'avrebbe voluto a Napoli. La strategia di chi vuole assolutamente recuperarlo: bella partita, grande risposta. Buona nuova vita all'olandese.

Cambiaso 7.5

Chi si rivede! Il gol è la cosa meno preziosa tra le più preziose della sua gara, giusto per capire il livello della prestazione. Fa tutto con una personalità da leader: ora guai a spegnere questo fuoco.

McKennie 6

Cresce alla distanza, dopo un avvio timoroso. Mette tanta qualità, come quella dell'assist disegnato per Vlahovic: peccato che Dusan non lo sfrutti. Rugani (40' st) ng.

Locatelli 6.5

Risponde da professionista a chi pensa che possa soffrire in questo nuovo corso. Spalletti non gli affida compiti da play, togliendogli pressioni che finora l'avevano soffocato. Se la cava egregiamente.

Thuram 6

La condizione fisica non al top lo rallenta nel pensiero: spesso si rifugia in due tocchi quando ne basterebbe uno. Il suo contributo, però, è comunque valoroso. Adzic (34' st) ng.

Kostic 7

Tudor l'aveva tenuto, dimenticandoselo troppo spesso in panchina. In quattro giorni, tra Udinese e Cremonese, dimostra di essere ancora un signor esterno. Il primo gol della gestione Spalletti lo ripaga dopo troppa naftalina. Joao Mario (34' st) ng.

Vlahovic 5.5

È il Dusan di questi tempi. Gioca bene, si crea da solo delle occasioni come quella del primo tempo in cui lascia sul posto Baschirotto. Alla Juve, però, il gol non è un optional: quello divorato nella ripresa col sinistro - e doveva provare col destro - non può passare in cavalleria. David (40' st) ng.

Openda 5

Sente il dovere di dimostrare. Tutto a tutti. Finisce per combinare poco: è illuminante per il vantaggio di Kostic, tutto il resto è da cancellare. Nelle azioni pericolose c'è, ma deve costruire un'autostima oggi ai minimi termini.

Conceicao (19' st) 6.5

Contribuisce al 2-0 e aiuta dietro quando serve: una manna dal cielo.

All. Spalletti 6.5

Entra nella testa della Juve. Poi dovrà capire come non farla sbandare nel finale, ma l'impronta a livello di atteggiamento è già visibile. Ora punta alle stelle. Per lo scudetto, però, c'è da correre molto più forte di così.

ARBITRO Chiffi 6

Non si lascia mai ingannare, come quel contatto Gatti-Payero.

