Pagelle Juve: la Spallettata Koop, Gatti pessima figura. Openda da cancellare, Chico manna dal cielo

Voti e giudizi dei bianconeri impegnati nella vittoriosa trasferta di Cremona: 2-1 nella prima partita dell'era juventina di Spalletti, gol di Kostic e Cambiaso. Di Vardy la rete che riapre nel finale la gara che si chiude a favore della Juve, unica squadra a battere la Cremonese in casa e seconda a sconfiggerla dopo l'Inter a San Siro.