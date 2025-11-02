"Elettricità diversa da Tudor. Spalletti non scherza", "Padroni e gol solo...": il parere Juve a Sky

Marocchi: "Cremonese timida, regala 45 minuti alla Juve"

E proprio l'ex Juve Marocchi commenta così la prova dei bianconeri: "La Juve è stata padrona del campo nel primo tempo, ha fatto gol e ha colpito un palo. Nel secondo tempo si è aperta la partita, la Cremonese, che non mi sarei aspettato così timida, forse ha partecipato all'attesa ed è diventata spettatrice di Spalletti. Perché la Cremonese, protagonista di questo inizio di campionato, anche quando è stata costretta in difesa, l'ha sempre fatto con una strategia per poi riattaccare. Nel primo tempo non ho mai attaccato, nel secondo tempo che si è aperta un po' la partita, un'azione da una parte, un'azione dall'altra, ma è stata una Cremonese, non troppo pericolosa, perché alla fine un gol lo fa solo perché Vardy è sveglio e quindi ha perso 45 minuti e li ha lasciati alla Juve di Spalletti".