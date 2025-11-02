"Elettricità diversa da Tudor. Spalletti non scherza", "Padroni e gol solo...": il parere Juve a Sky

La Juve raccoglie i primi tre punti dell'era Spalletti e lo fa superando 2-1 la Cremonese di Nicola allo Zini. Una gara iniziata subito forte con la rete di Kostic e le novità da parte dell'ex ct della Nazionale, su tutte l'utilizzo di Koopmeiners come terza centrale a sinistra. Poi la gara si è incanalata su binari positivi per i bianconeri, nonostante un secondo tempo di sostanza da parte dei padroni di casa. La rete di Cambiaso toglie le castagne dal fuoco, soprattutto per alcune ingenuità finale come sul gol di Vardy, e la Juve trova un successo importante per dare continuità ai tre punti raccolti con l'Udinese pochi giorni fa. E proprio a Sky il commento degli opinionisti è incentrato su questi aspetti.
Marocchi: "Cremonese timida, regala 45 minuti alla Juve"
E proprio l'ex Juve Marocchi commenta così la prova dei bianconeri: "La Juve è stata padrona del campo nel primo tempo, ha fatto gol e ha colpito un palo. Nel secondo tempo si è aperta la partita, la Cremonese, che non mi sarei aspettato così timida, forse ha partecipato all'attesa ed è diventata spettatrice di Spalletti. Perché la Cremonese, protagonista di questo inizio di campionato, anche quando è stata costretta in difesa, l'ha sempre fatto con una strategia per poi riattaccare. Nel primo tempo non ho mai attaccato, nel secondo tempo che si è aperta un po' la partita, un'azione da una parte, un'azione dall'altra, ma è stata una Cremonese, non troppo pericolosa, perché alla fine un gol lo fa solo perché Vardy è sveglio e quindi ha perso 45 minuti e li ha lasciati alla Juve di Spalletti".
Borghi: "Spalletti già connesso alla Juve"
Anche Borghi analizza la prova dei bianconeri: "La Juventus sapeva bene di dover prendere continuità per scalare la classifica. Io credo che in tema Spalletti-Juve, il messaggio è chiaro: lui è già molto connesso con il materiale che ha a disposizione. Si inventa una cosa come Koopmeiners, gioca con i due attaccanti. McKennie sulla trequarti. Però passa anche alla punta sola più Conceicao più largo e McKennie un pochino più aperto, cito Weston per non dire Yildiz perché penso che poi la lettura sarà quella. Ha avuto delle risposte abbastanza chiare, tra queste bisogna anche alzare i livelli perché la Juventus poi ha permesso alla Cremonese di riaprire una partita che deve essere finita".
Condò e una Juve elettrizzante
A chiudere anche Condò spiega: "Spalletti non scherza, ha debuttato bene, con un ottimo primo tempo. Il secondo tempo è sceso di rendimento, probabilmente anche di ossigeno. Però comunque la squadra ha gestito dopo il 2-1 con pochi tremori. Ha fatto una spallettata, un'invenzione tattica in attesa, di mettere con Koopmeiners fra i te difensori. Ha portato Cambiaso al centro della scacchiera, cioè che entrava in campo col suo piede ed è stato secondo me il migliore della Juventus. Molti giocatori avevano questa sera un'elettricità molto diversa da quella di quella di Tudor".
