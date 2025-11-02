Juve, nuova tensione calcistica. E Spalletti può dare senso a quei 100 milioni

Koopmeiners in difesa, approfittando delle sue reminescenze giovanili e sfruttando il suo educato sinistro per impostare, è un’idea spiazzante e riuscita. Ma, della prima Juve di Spalletti, rimane negli occhi la diversa tensione calcistica rispetto al recente passato. Non potendo argomentare troppo sulla tattica, che non sarebbe una cosa seria (avendo avuto, Spalletti, un solo pomeriggio per allenare), è però evidente il furore con il quale la Juventus ha aggredito la Cremonese, trovando subito il gol e continuando a mordere per tutto il primo tempo. Se i limiti tecnici restano gli stessi di prima (vedi gli errori di Openda, volenteroso ma ancora clamorosamente impreciso), l’atteggiamento della squadra è energico e, soprattutto, convinto. Quasi che tornare a parlare di scudetto abbia suggestionato i giocatori, improvvisamente più fiduciosi, più decisi e determinati nel cercare la vittoria. Poi la agguantano in modo sporco, quasi se la fanno sgusciare dalle mani per la madornale ingenuità di Gatti, ma la portano a casa, con Spalletti che dalla panchina si sgola, si sbraccia, si agita e guida i suoi uomini nei momenti di confusione.