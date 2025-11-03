Chiellini eletto, un dirigente Juve nel consiglio Figc. Con Marotta...

Giorgio Chiellini entra ufficialmente nel Consiglio Federale della FIGC come nuovo rappresentante della Lega Serie A . L’ex capitano della Juventus e della Nazionale italiana, oggi Director of Football Strategy del club bianconero, è stato eletto durante l’assemblea della Lega tenutasi nella giornata odierna. Chiellini raccoglie così l’eredità di Francesco Calvo , ex dirigente juventino passato all’Aston Villa, che aveva lasciato vacante la carica dopo l’addio alla società torinese. Con questa nomina, Chiellini si unisce a un gruppo di figure di primo piano del calcio italiano composto da Giuseppe Marotta (presidente e amministratore delegato dell’Inter), Stefano Campoccia (vicepresidente dell’Udinese) e Ezio Simonelli , presidente della Lega Serie A. L’elezione segna un ulteriore passo nel percorso dirigenziale dell’ex difensore .

La votazione e il sostegno dei club

L’elezione di Chiellini è arrivata al termine dell’assemblea della Lega Serie A, che ha visto un consenso quasi unanime intorno alla sua candidatura. Secondo quanto riportato da Calcio&Finanza, l’esito della votazione ha sancito un netto vantaggio per l’ex difensore della Juve, che ha ottenuto 12 voti su 20. Dietro di lui, Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha raccolto 3 preferenze, mentre il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ne ha ottenute 2; sono state inoltre registrate tre schede bianche. Nel corso dell’assemblea, sia Carnevali che Sticchi Damiani hanno deciso di ritirare la propria candidatura, scegliendo di appoggiare Chiellini in un gesto di coesione e rispetto istituzionale. Questa convergenza testimonia la grande considerazione di cui gode l’ex capitano azzurro nel panorama calcistico italiano, riconosciuto come figura autorevole, capace di unire competenza tecnica, visione strategica e credibilità personale.

