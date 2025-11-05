Tuttosport.com

Juve-Torino a Zufferli, ma è il Var che preoccupa. Quei gravi errori con la Fiorentina…

La Lega Serie A ha ufficializzato le designazioni per la prossima giornata: gli arbitri del derby, i precedenti e le polemiche
Juve-Torino a Zufferli, ma è il Var che preoccupa. Quei gravi errori con la Fiorentina…
2 min
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Per Spalletti è arrivato il momento di confrontarsi in un match delicato: dopo l'esordio vincente contro la Cremonese e il pareggio in Champions League contro lo Sporting, all'Allianza Stadium arriva il Torino. Un derby sempre sentito a prescindere dalla classifica o dal momento che vivono le squadre. I granata vengono da cinque risultati utili di fila e hanno battutto addirittura il Napoli capolista. Baroni darà filo da torcere alla Vecchia Signora e per dirigere la sfida Rocchi ha designato Luca Zufferli, fischietto della sezione di Udine, e La Penna della sezione di Roma al Var. Quali sono i loro precedenti con la Juve? Vediamoli nel dettaglio.

Juve, i precedenti con Zufferli arbitro e La Penna al Var

Zufferli ha diretto la Juve soltanto tre volte e i precedenti sorridono ai bianconeri: due vittorie contro Lecce (2-1) ed Empoli (4-1) e un pareggio contro il Parma per 2-2. Contro i salenti gli episodi arbitrali sono stati molti in particolare un rigore reclamato dai gialloblù per una trattentua di Veiga su Krstovic, giudicata non punibile dal direttore di gara. Penalty giustamente non concesso, anche se la punizione a favore dei bianconeri è stata un di più, come spiegato da Marelli: "Dal mio punto di vista il calcio di rigore non doveva essere assegnato. Non doveva essere assegnato proprio nulla, perchè entrambi i giocatori si sono aiutati chiaramente trattenendosi per la maglia". Con La Penna al Var i precedenti invece sono tanti e lo score recita: 11 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte. Ma gli episodi con il fischietto della sezione di Roma in campo sono stati molti...

 

 

Gli errori in Juve-Fiorentina

La Penna ora sarà al Var per il derby contro il Torino, ma da arbitro in campo gli episodi discutibili sono stati molti. Era il 22 dicembre 2020, in campo a Torino la Juventus di Pirlo affrontava la Fiorentina: moltissimi dubbi su due calci di rigore non fischiati in favore dei bianconeri, oltre che per il metro tenuto in tema di espulsioni, con un rosso dato a Cuadrado ma non sventolato a Borja Valero. La sfida terminò 0-3 per i viola: in gol Vlahovic, autorete di Alex Sandro e rete di Caceres. Pavel Nedved, all'epoca dirigente Juve, lasciò fuorioso la tribuna a causa dell'arbitraggio. E quella gara fu famosa per la reazione di Pirlo: "Ma vai a fare in c**o*". Se si scava ancora nel passato sbuca anche un episodio del 2018, quando La Penna annullò una rete dei bianconeri, arrivata grazie a un autogol di Gomis. L'arbitro punì la posizione geografica di Mandzukic nel momento del calcio di rinvio a inizio azione, ma il croato non impattò per nulla, essendo almeno a quattro metri da Felipe, il destinatario del passaggio del portiere della Spal.

Le designazioni della Serie A

PISA – CREMONESE    Venerdì 7/11 h.20.45

MARCENARO

ALASSIO – GARZELLI

IV:      BONACINA

VAR:     SERRA

AVAR:       PRONTERA

 

COMO – CAGLIARI    Sabato 8/11 h. 15.00

PEZZUTO

TEGONI – CAVALLINA

IV:      PERRI

VAR:     AURELIANO

AVAR:       FOURNEAU

 

LECCE – H. VERONA    Sabato 8/11 h. 15.00

ABISSO

LAUDATO – BIFFI

IV:       SACCHI J.L.

VAR:      CAMPLONE

AVAR:        GARIGLIO

 

JUVENTUS – TORINO     Sabato 8/11 h. 18.00

ZUFFERLI 

COSTANZO – PASSERI

IV:     DOVERI

VAR:     LA PENNA

AVAR:     DI PAOLO

 

PARMA – MILAN   Sabato 8/11 h.20.45

DI BELLO

ROSSI M. – SCATRAGLI

IV:      DI MARCO

VAR:     MAGGIONI

AVAR:     MARINI

 

ATALANTA – SASSUOLO    h. 12.30

CREZZINI

MOKHTAR – CECCON

IV:     MARINELLI

VAR:    PATERNA

AVAR:      LA PENNA

 

BOLOGNA – NAPOLI    h. 15.00

CHIFFI

BERCIGLI – YOSHIKAWA

IV:       SOZZA

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:     MASSA

 

GENOA – FIORENTINA    h. 15.00

GUIDA

MELI – ZINGARELLI

IV:     FELICIANI

VAR:      GARIGLIO

AVAR:       SERRA

 

ROMA – UDINESE    h. 18.00

COLLU

CIPRESSA – TRINCHIERI

IV:       MUCERA

VAR:      DIONISI

AVAR:      FABBRI

 

INTER – LAZIO    h. 20.45

MANGANIELLO

BERTI – CECCONI

IV:     BONACINA

VAR:     DI PAOLO

AVAR:      AURELIANO

 

