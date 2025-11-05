Juve-Torino a Zufferli, ma è il Var che preoccupa. Quei gravi errori con la Fiorentina…

Per Spalletti è arrivato il momento di confrontarsi in un match delicato: dopo l'esordio vincente contro la Cremonese e il pareggio in Champions League contro lo Sporting , all'Allianza Stadium arriva il Torino. Un derby sempre sentito a prescindere dalla classifica o dal momento che vivono le squadre. I granata vengono da cinque risultati utili di fila e hanno battutto addirittura il Napoli capolista. Baroni darà filo da torcere alla Vecchia Signora e per dirigere la sfida Rocchi ha designato Luca Zufferli, fischietto della sezione di Udine, e La Penna della sezione di Roma al Var . Quali sono i loro precedenti con la Juve? Vediamoli nel dettaglio.

Juve, i precedenti con Zufferli arbitro e La Penna al Var

Zufferli ha diretto la Juve soltanto tre volte e i precedenti sorridono ai bianconeri: due vittorie contro Lecce (2-1) ed Empoli (4-1) e un pareggio contro il Parma per 2-2. Contro i salenti gli episodi arbitrali sono stati molti in particolare un rigore reclamato dai gialloblù per una trattentua di Veiga su Krstovic, giudicata non punibile dal direttore di gara. Penalty giustamente non concesso, anche se la punizione a favore dei bianconeri è stata un di più, come spiegato da Marelli: "Dal mio punto di vista il calcio di rigore non doveva essere assegnato. Non doveva essere assegnato proprio nulla, perchè entrambi i giocatori si sono aiutati chiaramente trattenendosi per la maglia". Con La Penna al Var i precedenti invece sono tanti e lo score recita: 11 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte. Ma gli episodi con il fischietto della sezione di Roma in campo sono stati molti...