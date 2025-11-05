Juve-Torino a Zufferli, ma è il Var che preoccupa. Quei gravi errori con la Fiorentina…

Per Spalletti è arrivato il momento di confrontarsi in un match delicato: dopo l'esordio vincente contro la Cremonese e il pareggio in Champions League contro lo Sporting, all'Allianza Stadium arriva il Torino. Un derby sempre sentito a prescindere dalla classifica o dal momento che vivono le squadre. I granata vengono da cinque risultati utili di fila e hanno battutto addirittura il Napoli capolista. Baroni darà filo da torcere alla Vecchia Signora e per dirigere la sfida Rocchi ha designato Luca Zufferli, fischietto della sezione di Udine, e La Penna della sezione di Roma al Var. Quali sono i loro precedenti con la Juve? Vediamoli nel dettaglio.
Juve, i precedenti con Zufferli arbitro e La Penna al Var
Zufferli ha diretto la Juve soltanto tre volte e i precedenti sorridono ai bianconeri: due vittorie contro Lecce (2-1) ed Empoli (4-1) e un pareggio contro il Parma per 2-2. Contro i salenti gli episodi arbitrali sono stati molti in particolare un rigore reclamato dai gialloblù per una trattentua di Veiga su Krstovic, giudicata non punibile dal direttore di gara. Penalty giustamente non concesso, anche se la punizione a favore dei bianconeri è stata un di più, come spiegato da Marelli: "Dal mio punto di vista il calcio di rigore non doveva essere assegnato. Non doveva essere assegnato proprio nulla, perchè entrambi i giocatori si sono aiutati chiaramente trattenendosi per la maglia". Con La Penna al Var i precedenti invece sono tanti e lo score recita: 11 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte. Ma gli episodi con il fischietto della sezione di Roma in campo sono stati molti...
Gli errori in Juve-Fiorentina
La Penna ora sarà al Var per il derby contro il Torino, ma da arbitro in campo gli episodi discutibili sono stati molti. Era il 22 dicembre 2020, in campo a Torino la Juventus di Pirlo affrontava la Fiorentina: moltissimi dubbi su due calci di rigore non fischiati in favore dei bianconeri, oltre che per il metro tenuto in tema di espulsioni, con un rosso dato a Cuadrado ma non sventolato a Borja Valero. La sfida terminò 0-3 per i viola: in gol Vlahovic, autorete di Alex Sandro e rete di Caceres. Pavel Nedved, all'epoca dirigente Juve, lasciò fuorioso la tribuna a causa dell'arbitraggio. E quella gara fu famosa per la reazione di Pirlo: "Ma vai a fare in c**o*". Se si scava ancora nel passato sbuca anche un episodio del 2018, quando La Penna annullò una rete dei bianconeri, arrivata grazie a un autogol di Gomis. L'arbitro punì la posizione geografica di Mandzukic nel momento del calcio di rinvio a inizio azione, ma il croato non impattò per nulla, essendo almeno a quattro metri da Felipe, il destinatario del passaggio del portiere della Spal.
Le designazioni della Serie A
PISA – CREMONESE Venerdì 7/11 h.20.45
MARCENARO
ALASSIO – GARZELLI
IV: BONACINA
VAR: SERRA
AVAR: PRONTERA
COMO – CAGLIARI Sabato 8/11 h. 15.00
PEZZUTO
TEGONI – CAVALLINA
IV: PERRI
VAR: AURELIANO
AVAR: FOURNEAU
LECCE – H. VERONA Sabato 8/11 h. 15.00
ABISSO
LAUDATO – BIFFI
IV: SACCHI J.L.
VAR: CAMPLONE
AVAR: GARIGLIO
JUVENTUS – TORINO Sabato 8/11 h. 18.00
ZUFFERLI
COSTANZO – PASSERI
IV: DOVERI
VAR: LA PENNA
AVAR: DI PAOLO
PARMA – MILAN Sabato 8/11 h.20.45
DI BELLO
ROSSI M. – SCATRAGLI
IV: DI MARCO
VAR: MAGGIONI
AVAR: MARINI
ATALANTA – SASSUOLO h. 12.30
CREZZINI
MOKHTAR – CECCON
IV: MARINELLI
VAR: PATERNA
AVAR: LA PENNA
BOLOGNA – NAPOLI h. 15.00
CHIFFI
BERCIGLI – YOSHIKAWA
IV: SOZZA
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: MASSA
GENOA – FIORENTINA h. 15.00
GUIDA
MELI – ZINGARELLI
IV: FELICIANI
VAR: GARIGLIO
AVAR: SERRA
ROMA – UDINESE h. 18.00
COLLU
CIPRESSA – TRINCHIERI
IV: MUCERA
VAR: DIONISI
AVAR: FABBRI
INTER – LAZIO h. 20.45
MANGANIELLO
BERTI – CECCONI
IV: BONACINA
VAR: DI PAOLO
AVAR: AURELIANO
