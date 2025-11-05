Benatia non ha dubbi: "Alla Juve ho imparato tanto, troveranno la formula"

"L'obiettivo è sempre quello di far crescere questo club, lo scorso anno abbiamo fatto un bel percorso, merito anche del mister. Oggi è una partita importante, bisogna vincere e giocare da Marsiglia, con uno stadio così è una spinta in più". Lo ha dichiarato Mehdi Benatia , direttore sportivo dell' Olympique Marsiglia , ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro l' Atalanta valida per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League.

Da Balzaretti alla Juve

Benatia ha parlato anche di Federico Balzaretti, suo ex compagno alla Roma e pronto a lavorare con lui nell'OM, poiché sarà il vice direttore sportivo: "Il progetto è partito grazie al presidente Pablo Longoria, cerchiamo di continuare, Fede è un grande professionista e ci aiuterà a crescere". Infine non poteva mancare un pensiero sulla Juventus, club in cui ha militato tra il 2016 e il 2019: "Sta passando un momento così e così, per me è sempre un club speciale, dove ho imparato tanto. Sono sempre in contatto con Giorgio Chiellini, la persona con cui ho legato di più. Sono convinto che troveranno la formula per tornare ad essere la Juventus vincente, perché questa città e questi tifosi lo meritano", ha concluso.

