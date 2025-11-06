"Spalletti da ciclo, che genialata su Koop. Alla Juve non si può aver paura di dire Scudetto"

Di Livio sicuro: "La Juve può tornare in corsa per lo scudetto"

Chiellini sostiene che la Juventus possa aprire un ciclo con Spalletti. "Parliamo di Spalletti, eh. Mica dell’ultimo arrivato. A Roma s’inventò Perrotta trequartista, Totti attaccante. Ha visioni particolari e gli piacciono i giocatori tecnici. Ora è alla Juve: deve essere consapevole che a Torino deve tornare a vincere, il club vuole assolutamente farlo". Cosa non ha funzionato allora nella precedente gestione? "Lo ammetto: è stato strano. Anche perché la squadra era partita molto bene, poi nell’ultimo mese e mezzo ho visto un po’ di leggerezza. Notavo superficialità. E ho percepito uno scollamento generale. Naturalmente, non conosco i problemi interni, però...". Però c’era da dare una scossa. "Sì, e quando lo fai ottieni questo. Anche i cambi che ha prodotto Igor: cercava di trovare soluzioni, come fanno tutti. Un piano B può sempre servire, ma era evidente che qualcosa non andasse".