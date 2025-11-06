Vlahovic, le condizioni verso il derby e perché è saltata la conferenza di Spalletti per Juve-Torino

L’allarme è definitivamente rientrato in casa Juventus : Dusan Vlahovic si è allenato regolarmente con il resto della squadra , dissipando i timori nati dopo la gara di Champions League contro lo Sporting Lisbona. L’attaccante serbo, infatti, era stato costretto a chiedere il cambio nel finale di partita a causa di un leggero fastidio muscolare , facendo temere un nuovo stop proprio alla vigilia di una delle sfide più sentite della stagione. Un grande sospiro di sollievo per Spalletti che più volte a elogiato il serbo per il suo carattere la grinta messa in campo nelle ultime sfide.

Juve-Torino, come sta Vlahovic

L'attaccante ha dato riscontro positivo allo staff: i fastidi sono stati completamente riassorbiti e ha ripreso ad allenarsi a pieno ritmo, candidandosi con forza per una maglia da titolare nel derby della Mole contro il Torino, in programma sabato pomeriggio all’Allianz Stadium. Un match molto delicato visto che la Juve può centrare la terza vittoria consecutiva in Serie A, miniserie che manca da inizio stagione, e andare alla sosta attaccata al vertice della classifica. In questo momento Vlahovic è insostituibile per prestazioni e gol: Spalletti lo sa bene ed è pronto a puntare ancora su di lui, anche se il tecnico non potrà di nuovo ribadirlo in conferenza stampa.

Spalletti, niente conferenza stampa

Il countdown verso la stracittadina sarà però caratterizzato da una vigilia diversa dal solito. Complice la convocazione dell’Assemblea degli azionisti, fissata proprio per la giornata di venerdì, il tecnico bianconero non terrà la consueta conferenza stampa pre-partita, rinunciando quindi a presentare pubblicamente il suo primo derby della Mole da allenatore della Juventus.