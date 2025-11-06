Italia U17, poker alla Bolivia con la stella Juve Elimogale: staccato il pass per i sedicesimi

L’ Italia Under 17 continua a sognare al Mondiale di categoria. Dopo l’esordio vincente contro il Qatar , gli Azzurrini di Massimiliano Favo superano anche la Bolivia con un netto 4-0 , conquistando così con un turno d’anticipo il pass per la fase a eliminazione diretta . Una prestazione solida e matura, segno della crescita di un gruppo che sta trovando certezze e identità partita dopo partita. A illuminare la scena, ancora una volta, i talenti offensivi come lo juventino Elimoghale e la stellina del Borussia Dortmund Inacio, e la compattezza di una squadra che sembra non porsi limiti.

Italia-Bolivia 4-0 e azzurrini ai sedicesimi

Contro la Bolivia, l’Italia impone sin da subito il proprio ritmo e la propria qualità. Lontani apre le marcature con una conclusione imparabile dalal distanza. Passano pochi minuti e Inacio si ivola verso l'area avversaria, sfruttando una prateria, si accentra e fa 2-0. Nella ripresa, a chiudere i conti ci pensa Elimoghale con un tocco sotto preciso, servito da Inacio. Il gioiello della Juventus continua a stupire anche con la maglia azzurra dopo le ottime prove nel campionato giovanile. Determinante anche Longoni, protagonista con un rigore parato che spegne sul nascere ogni tentativo di rimonta sudamericana. Poi Pandolfi cala il poker nel recupero e fa partire la festa azzurra. Una vittoria netta e convincente, che certifica la forza di un gruppo ambizioso e pronto a giocarsi le proprie carte nella fase a eliminazione diretta del torneo mondiale. Ora i ragazzi di Favo avranno la possibilità di chiudere il girone a punteggio pieno con una vittoria contro il Sudafrica, ma giocheranno certamente con meno pressione.