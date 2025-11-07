Alla Juve non brilla, nel Canada sì: David vince un premio e i tifosi sperano

Jonathan David è stato nominato miglior giocatore CONCACAF della stagione 2024-25. È il secondo canadese di sempre a ricevere il premio dopo Alphonso Davies , terzino del Bayern Monaco . Il riconoscimento è stato assegnato attraverso il voto di media, tifosi, allenatori e giocatori delle associazioni affiliate alla CONCACAF (Federazione Calcistica di America Settentrionale, America Centrale e Caraibi). Nella stagione passata, l'ultima con la maglia del Lille prima del trasferimento alla Juventus , David ha realizzato 16 gol e 5 assist in Ligue 1, 9 gol e 4 assist in Champions (inclusi i preliminari).

Dalla Juve ai tifosi: i messaggi per David

"Jonathan David ha vinto il premio Concacaf Men's Player of the Year! Orgogliosi di te", ha scritto sui suoi profili social la Juventus per congratularsi col proprio attaccante. Immediati i commenti dei tifosi bianconeri, che sperano in un rilancio del canadese visto l'inizio deludente della sua avventura in Italia. Alcuni commenti ironici ("Ma è lo stesso che gioca nella Juve?", "Adesso puoi tornare a segnare"), abbinati ad altri di speranza: "Ha potenzialità, deve giocare di più", "Lucianone confido nel tuo lavoro", "Speriamo di vedere anche noi il vero David".

Le parole del presidente CONCACAF

David ha ricevuto anche i complimenti di Victor Montagliani, presidente CONCACAF e vicepresidente FIFA: "A nome dell'intera famiglia calcistica della CONCACAF, vorrei congratularmi con Jonathan e Melchie per essere stati nominati giocatori dell'anno della CONCACAF. I risultati ottenuti nella scorsa stagione, sia a livello internazionale che a livello di club, rappresentando le loro nazioni e la nostra regione in diverse importanti competizioni, sono stati davvero stimolanti. Non vediamo l'ora di vederli continuare a lasciare il segno mentre entriamo in un anno importante con una Coppa del Mondo ospitata nella nostra regione e le partite di qualificazione femminile della Concacaf in vista della Coppa del Mondo femminile FIFA 2027", ha dichiarato in una nota rivolta anche a Melchie Doumornay, attaccante haitiana del Lione, nominata miglior calciatrice CONCACAF dell'anno.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE