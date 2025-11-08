Tether, Ardoino sfrutta l’assist e va all’attacco diretto: il duro comunicato

La forza di Tether

Oltre ad auspicare una collaborazione più proficua tra le parti, e a ricordare con più forza il motto trumpiano che è il segno distintivo di ogni tweet del numero uno della stablecoin, Ardoino ha voluto restituire a Exor quanto ricevuto. Almeno dal proprio punto di vista. Nell'assemblea di debutto, del resto, tutte le richieste di integrazioni presentate da Tether - con l'obiettivo di modificare, in particolare, il passaggio per l'approvazione dell'aumento di capitale - sono state rispedite al mittente. Non solo: il marchio cripto aveva ritenuto necessario un aumento con diritto di opzione per gli attuali azionisti, chiedendo formalmente al CdA di fissare un prezzo e un numero per le nuove azioni, andando a richiedere una modifica della rappresentanza, in modo da dare più forza agli azionisti di minoranza. Va da sé, e si nutre dell'esempio trumpiano: è qui che Tether ha trovato più forza all'interno dell'assemblea. Più voci, anche quelle storiche, hanno approfittato dei cinque minuti di dibattito (più due di risposta) per sottolineare l'importanza strategica ed economica dei nuovi azionisti di minoranza. Chi con grande fiducia nel futuro, chi con la voglia di guardare oltre, chi mantenendosi coi piedi ancorati al presente ma stuzzicando la fantasia. Per ogni piccolo investitore, a prescindere, i capitali della stablecoin sembravano rappresentare una speranza. Quasi una soluzione. E la missione, almeno quella politica, si è resa presto compiuta.