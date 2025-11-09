Del Piero, gli auguri Juve e la richiesta dei tifosi: “L’unico capitano, riportatelo a casa”

I commenti dei tifosi

Sotto i post della Juventus, si è scatenata una vera e propria valanga di messaggi. Parole di affetto, di nostalgia, ma anche di riconoscenza verso un uomo che ha incarnato la juventinità in ogni gesto. C’è chi scrive: "L’unico che ha davvero amato ed ama ancora la Juventus. Un campione che ha vinto tanto e che, a mio parere, avrebbe meritato il Pallone d’Oro. L’unico vero capitano, che è rimasto sulla nave quando affondava e l’unico che mi ha fatto venire un nodo in gola quando è andato via". E ancora: "Non si può quantificare la tua grandezza come calciatore, come uomo, come esempio. Buon compleanno ‘Pinturicchio’! P.s. sarebbe fantastico se fossi in Juventus". In molti lo sognano in dirigenza, pronto a riportare un’anima bianconera in società. Qualcuno aggiunge: "Dovreste fargli un monumento alla carriera, alla signorilità, alla sua altissima morale umana. Riportatelo a casa, è lì il posto che gli spetta. Tantissimi auguri capitano". Ma l’amore per Del Piero supera anche i confini dei colori: "Tanti auguri da un romanista che lo stima non solo come calciatore ma anche come persona". Del Piero, 51 anni dopo, continua a unire il calcio e chi lo ama. Perché le leggende non appartengono solo al passato: vivono nel ricordo, nei gesti e nel cuore di chi non smette mai di inchinarsi davanti alla loro grandezza.