Del Piero, gli auguri Juve e la richiesta dei tifosi: “L’unico capitano, riportatelo a casa”

Ci sono giocatori che passano, e poi ci sono leggende che restano. Alessandro Del Piero appartiene alla seconda categoria: simbolo di un calcio fatto di classe, lealtà e amore incondizionato per una maglia. Ha emozionato i tifosi bianconeri, ma anche quelli di altre squadre. E ancora oggi incide sui giovani talenti. Oggi “Pinturicchio” compie 51 anni, ma per milioni di tifosi bianconeri – e non solo – resta il ragazzo che segnava con eleganza e si inchinava al pubblico dopo un gol. Il tempo può scorrere, ma certe emozioni non sbiadiscono mai.
Del Piero, gli auguri della Juventus
Come ogni anno, la Juventus ha voluto rendere omaggio al suo numero 10 più iconico. Sui canali social ufficiali del club, è comparso un messaggio semplice ma carico di significato: "Capitano, leggenda, simbolo. Tanti auguri Alex". Il post è accompagnato da una foto che ha fatto venire un nodo in gola a molti tifosi: l’immagine dell’ultima partita di Del Piero allo Stadium, contro l’Atalanta. Un pomeriggio del 2012 che nessun juventino potrà dimenticare: il giro di campo, gli applausi infiniti, le lacrime di un addio che sapeva di amore eterno. Oltre alla foto, la società ha condiviso anche un video su Instagram: una torta bianco e nera, con il numero dieci e una sola candelina. Sullo sfondo, Del Piero con la,maglia della Vecchia Signora, ornata dalla zebra stilizzata sul petto. Un simbolo di identità e orgoglio, proprio come il suo nome.
I commenti dei tifosi
Sotto i post della Juventus, si è scatenata una vera e propria valanga di messaggi. Parole di affetto, di nostalgia, ma anche di riconoscenza verso un uomo che ha incarnato la juventinità in ogni gesto. C’è chi scrive: "L’unico che ha davvero amato ed ama ancora la Juventus. Un campione che ha vinto tanto e che, a mio parere, avrebbe meritato il Pallone d’Oro. L’unico vero capitano, che è rimasto sulla nave quando affondava e l’unico che mi ha fatto venire un nodo in gola quando è andato via". E ancora: "Non si può quantificare la tua grandezza come calciatore, come uomo, come esempio. Buon compleanno ‘Pinturicchio’! P.s. sarebbe fantastico se fossi in Juventus". In molti lo sognano in dirigenza, pronto a riportare un’anima bianconera in società. Qualcuno aggiunge: "Dovreste fargli un monumento alla carriera, alla signorilità, alla sua altissima morale umana. Riportatelo a casa, è lì il posto che gli spetta. Tantissimi auguri capitano". Ma l’amore per Del Piero supera anche i confini dei colori: "Tanti auguri da un romanista che lo stima non solo come calciatore ma anche come persona". Del Piero, 51 anni dopo, continua a unire il calcio e chi lo ama. Perché le leggende non appartengono solo al passato: vivono nel ricordo, nei gesti e nel cuore di chi non smette mai di inchinarsi davanti alla loro grandezza.
