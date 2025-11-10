Dorotea Del Piero illumina il compleanno di papà: doppietta nel giorno dei 51 anni di Alex

TORINO - Per gli juventini il suo compleanno è una liturgia. Sulla data del 9 novembre , su qualche calendario appeso in cucina o in camera, potrebbe tranquillamente esserci scritto “San Alessandro Del Piero”, talmente vivo è ancora oggi il trasporto per la celebrazione di Alex. 51 anni , ieri. La mattinata è diventata una festa per lui, con una location particolare: il campo del Trofarello . L’Under 15 locale maschile affrontava le Women bianconere, di due anni più grandi. In campo, al Valentino Mazzola di Trofarello, non passa inosservata una presenza. Ha la maglia numero 7 della Juve: si chiama Dorotea Del Piero , tesserata da un anno. Risultato finale: 1-7 per le ragazze guidate da Luca Scarcella (bis di Campi e Bosco, oltre al sigillo di Pepe). Con una doppietta proprio di Del Piero . Impossibile dimenticarla, anche per il tecnico avversario Gianni Tramontano: "Mi ha impressionato, ha giocato una grande partita soprattutto nel secondo tempo, quando il loro allenatore l’ha avanzata di qualche metro. Nella ripresa abbiamo faticato a contenere la loro spinta, anche per merito della prova di Dorotea". Prima conclude una bella triangolazione con un diagonale sul secondo palo, poi Del Piero approfitta di un pasticcio difensivo del Trofarello per regalare a papà Alex una gioia graditissima. A maggior ragione nel giorno del suo 51° compleanno.

Il compleanno speciale di Alex Del Piero

Al campo si accorgono quasi subito di Del Piero in tribuna, nonostante un cappellino con visiera che poteva trarre in inganno i presenti. Dimenticarsi la fisionomia di una leggenda del genere, però, è praticamente impossibile per chiunque. Il Trofarello sapeva di aspettarsi un duello con Dorotea Del Piero, così la speranza di incontrare il papà si era già diffusa in settimana. Il tecnico Tramontano, guida dei padroni di casa, ha portato una dedica molto datata di Giampiero Boniperti. Con un solo obiettivo: farsela firmare anche da Alex. Missione compiuta: "Sono ancora felice come un bambino. Non solo per me, ma anche per i miei ragazzi: sul campo hanno perso, ma si sono tolti una grandissima soddisfazione. Non ci capita tutti i giorni di incontrare Del Piero", racconta Tramontano. Ha firmato autografi, scattato selfie e in generale ha accolto tutti col sorriso che lo contraddistingue. Avrebbe preferito rimanere in incognito, ma quando Alex esce di casa diventa immediatamente una notizia. O meglio ancora una festa, come quella di Trofarello. Tramontano lo ringrazia: "Si è comportato in maniera splendida con tutti i nostri ragazzi, dimostrando un’umiltà fuori dal comune. Ha saputo alleviare il dispiacere per la nostra sconfitta contro una grande Juve. Dorotea è molto brava e Alex è sicuramente un grande esempio per lei, a partire dai comportamenti". Ovviamente al campo tutti erano a conoscenza che ieri fosse il compleanno di Del Piero: gli auguri sono giunti a cascata, anche da chi non tifa Juve. Non c’erano torte o candeline, ma un mare d’affetto per Alex. E pure un’attenzione notevole per Dorotea, che mese dopo mese sta crescendo tanto. Un anno fa ha firmato per le bianconere, con diverse giocatrici della prima squadra ad accoglierla nel giorno del tesseramento. Per farla sentire subito parte della famiglia. Ma quando il cognome è Del Piero, Vinovo non può che essere casa. Dorotea, classe 2009, è cresciuta a Los Angeles, ma nella sua nuova vita torinese ha impiegato pochissimo tempo ad ambientarsi. Ora si gode il momento, con la maglia numero 7 sulle spalle. Per la 10 ci sarà tempo.

