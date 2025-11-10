Palladino, 14 milioni tolti alla Juve: perché l'Atalanta così non aiuta Comolli

L' Atalanta cambia allenatore. Secondo voi fa bene ? Ma, soprattutto, chi prendereste voi al posto di Juric ? Se fosse Comolli a rispondere alla domanda griderebbe: Thiago Motta ! Non tanto perché è un fan di Thiago, quanto perché se Thiago trova una panchina la Juve ci guadagna. E non poco. Se l'Atalanta avesse scelto Motta come allenatore, la cessazione del contratto con la Juve solleverebbe i bianconeri di 14 milioni lordi. Quelli che la Juve dovrà pagare a Thiago fino a giugno 2027. Mica male... Perché con quei soldi ci può uscire un esterno sul mercato di gennaio.

Juve, c'è Motta da piazzare

Ma in questo momento Motta non sembra prendere in considerazione le offerte che gli sono arrivate. Sta smaltendo la cocente delusione alla Juve e - dicono negli ambienti di mercato - non vuole correre il rischio di "bruciarsi" con un progetto tecnico non sicurissimo. Le piste provenienti dall'estero erano rappresentate da Bayer Leverkusen (che poi ha virato su Hjulmand) e Monaco (che poi ha scelto di non perdere tempo dietro ai dubbi di Thiago e ha optato per Pocognoli). Tanto uno stipendio ce l'ha...