Furia Conceicao, tappo tra i denti e il gesto di Vlahovic: la verità su Juve-Torino

Come ogni derby che si rispetti, anche Juve-Torino, nonostante lo 0-0 finale, è stata una partita ricca di emozioni. Dalle parate di Paleari e Di Gregorio, alle tante azioni da gol: la squadra di Spalletti e quella di Baroni si sono sfidate a testa alta. Non è mancato neanche il nervosismo, tanto in campo quanto in panchina. Dopo essere stato sostiuito, infatti, Conceicao è stato ripreso dalle telecamere di Dazn particolarmente arrabbiato. La ricostruzione fatta durante Bordocam, ha svelato con chi ce l'aveva il portoghese.