Furia Conceicao, tappo tra i denti e il gesto di Vlahovic: la verità su Juve-Torino

Come ogni derby che si rispetti, anche Juve-Torino, nonostante lo 0-0 finale, è stata una partita ricca di emozioni. Dalle parate di Paleari e Di Gregorio, alle tante azioni da gol: la squadra di Spalletti e quella di Baroni si sono sfidate a testa alta. Non è mancato neanche il nervosismo, tanto in campo quanto in panchina. Dopo essere stato sostiuito, infatti, Conceicao è stato ripreso dalle telecamere di Dazn particolarmente arrabbiato. La ricostruzione fatta durante Bordocam, ha svelato con chi ce l'aveva il portoghese.
Conceicao, cambio e rabbia: cosa è successo
65' minuto di gioco: fuori Conceicao, dentro Zhegrova. Dalle immagini pubblicate da Dazn dell'anteprima di Bordocam (la puntata integrale andrà in mercoledì) si può vedere in maniera chiara il portoghese che esce sconsolato dal campo e poi mentre si siede in panchina particolarmente nervoso. Il classe 2002 non si dà pace, apre una bottiglietta e morde il tappo. A rassicurarlo c'è Vlahovic, uscito con lui dal campo. Francisco non ce l'ha con Spalletti per il cambio, ma è nervoso per le tante occasioni non sfruttate. Il portoghese, parlando con l'attaccante serbo, si lamenta di come fosse spesso smarcato ma poco servito.
"Ma vaff...", con chi ce l'aveva Conceicao
E a questo punto si arriva a quanto visto in diretta nel corso della partita: Conceicao in panchina che con il braccio manda a quel paese qualcuno. Chi? Dalle immagini dietro le quinte di Bordocam si può capire come il gesto fosse riferito al cameraman di Dazn, che stava cercando filmarlo in questo momento di rabbia in panchina.
WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE