Danilo, Juve per sempre: "Il mio addio e quello per cui ho pianto". Poi Agnelli e retroscena Buffon

Danilo è stato per anni un punto di riferimento in casa Juve, diventanone anche il capitano. 213 presenze per il difensore brasiliano, che in anni difficile si è dimostrato una certezza e che gli ha garantito l'amore dei tifosi bianconeri. Un sentimento che l'ex City ricambia, come rivelato in una lunga intervista a O Globo fatta dal ritiro con il Brasile: "Per ovvie ragioni, da professionista ti affezioni ad altri mondi e ad altre maglie. Certamente, il club più importante della mia vita è la Juventus, non l'ho mai nascosto. Per tutto quello che ho vissuto lì, per il club, la città e la storia".
"Pensavo fossi destinato a trascorrere i miei di carriera alla Juve"
"La passione per il Flamengo è rimasta lontana, ma giocando lì pensavo che non sarebbe più successo - ha continuato il difensore brasiliano -. Pensavo che fossi destinato a trascorrere i miei ultimi anni di carriere alla Juventus, ma la vita è folle e le cose hanno preso una piega diversa. Vale la pena ricordare che se si ripensa alla mia infanzia e giovinezza al Flamengo, le cose sono cambiate molto nel calcio brasiliano. È molto più strutturato in generale, e il Flamengo non fa eccezione. È un club che si è strutturato in modo molto importante per accogliere giocatori come Jorginho, Arrascaeta, Bruno, Pedro, Alex Sandro, Filipe...". Poi Danilo ha aggiunto: "Combinando il momento della mia vita alla Juventus, quando ho preso la decisione di trasferirmi, con la ristrutturazione del Flamengo, si è riaccesa quella fiamma. La mia famiglia diceva: "Dai, vieni al Flamengo". A un certo punto, ho chiamato uno dei miei fratelli e gli ho detto: "Ho questo, questo, questo e il Flamengo". Lui ha risposto: "Amico, sai già cosa vuoi. Mi chiami, ma sai già dove vuoi andare".
"Addio alla Juve? Il modo in cui me ne sono andato è stato molto difficile"
Sul suo addio a Torino: "Prima ho pianto quando Alex se n'è andato. Dico a tutti che Alex Sandro è la mia controparte. Spesso sono più comunicativo, espansivo; quando sono più arrabbiato nello spogliatoio, inizio a parlare. E Alex dice: 'Amico, calmati. E se la pensassi così?' Quando se n'è andato, ho pensato a come avrei vissuto senza Alex. Ma sì, la Juventus è una questione di famiglia. È dove sono cresciuti i miei figli, il club in cui mi sono ritrovato come persona e come atleta. Ho abbracciato la causa e ho creato un legame incredibile. Sono sempre stato una specie di figura paterna per i ragazzi, per tutto il gruppo. Molte volte penso di spendere molte energie per aiutare, ma è così che so come farlo. Quando ho lasciato la Juventus, il modo in cui me ne sono andato è stato molto difficile. Ma stiamo parlando di persone, non dell'istituzione. Quando ho rivisto i miei compagni di squadra quando ero negli Stati Uniti con il Flamengo, sentivo ancora la pressione di essermene andato e tutto il resto, ma il mio cuore si è confortato. Mi ha detto che avevo fatto un buon lavoro".
"Andrea Angelli mi ha insegnato tanto"
Su Andrea Agnelli ha aggiunto: "L'ex presidente mi ha insegnato molto su come si può essere professionisti, vivere per il proprio club, la propria azienda, ma con amore, passione, dedizione e sentimento. Lui ha vissuto così per la Juventus. E un atleta che considero il mio idolo è Buffon. Quando sono arrivato alla Juventus, lui era già in una fase diversa, era andato al PSG ed era tornato, ma non ha smesso di essere se stesso. Spesso, quando lasciamo il calcio, ci trasformano in stelle più grandi, ma lui, nel suo umile stile di vita, nel suo approccio alla vita, ignorava le cose che ho menzionato: dove lavoravi, dove giocavi, quale università frequentavi. Ti guardava come persona, come energia. Era un grande maestro. Ogni volta che ho bisogno di una parola, di qualcosa sul calcio, e ho bisogno di ascoltare qualcuno, lo ascolto. Lo chiamo o mi manda un messaggio audio".
L'aneddoto su Buffon
"Nell'ultima finale di Coppa Italia che abbiamo vinto, venivamo da brutti risultati e dovevo dare qualcosa al gruppo. Avremmo affrontato l'Atalanta, che stava giocando incredibilmente bene, e dovevo ottenere qualcosa in più dal gruppo. Abbiamo avuto una riunione il giorno prima, ma non è bastata. Ho mandato messaggi a Del Piero e Gigi, e lui mi ha mandato un messaggio audio. Quando l'ho sentito per un minuto o giù di lì, era tutto ciò di cui avevo bisogno, mi ha fatto venire la pelle d'oca. La sua voce, il suo timbro, è il mio grande idolo calcistico e uno dei più grandi della vita", ha aggiunto.
"La finale di Coppa Libertadores è speciale"
Con il suo Flamengo Danilo ha raggiunto la finale di Coppa Libertadores: "È speciale, senza dubbio. Stavo facendo il media day e la gente mi ha chiesto cosa significasse vivere un momento come questo per la squadra del loro cuore. Io gli ho detto che non so come spiegarlo, lo saprò solo quando vivrò. Il sogno di giocare per il Flamengo è stato un po' sopito e ho pensato che non sarebbe successo. Quando ne ho avuto l'opportunità, si è ripresentato e ora giocherò la finale di Libertadores e non riesco a spiegarlo. In semifinale, sono stato uno dei più esaltati durante la festa".
"Filipe Luis? All'inizio non sapevo come chiamarlo"
Il suo allenatore al Flamengo è Filipe Luis, per anni suo compagno di nazionale: "All'inizio, non sapevo nemmeno molto bene come rivolgermi a lui. Oggi lo chiamo Profe. È l'espressione che ho trovato e mi si addice. Non potevo chiamarlo allenatore, signore, ma non potevo nemmeno chiamarlo Filipe... Ho cercato di trovare una via di mezzo, ma è stato uno dei fattori determinanti per il mio arrivo. In primo luogo, perché siamo sempre stati molto vicini come compagni di squadra e anche perché la pensiamo in modo molto simile nel modo in cui ci comportiamo fuori dal campo, sul campo, come persone. Parlando con lui in questo periodo che stava studiando, avevamo idee molto simili sul calcio di possesso, che vuole comandare il gioco e non ha molte transizioni. Che puoi controllare i momenti del gioco, la maggior parte, e questo è stato decisivo per me per venire. Soprattutto perché è un tipo di gioco a cui ero abituato negli ultimi dieci anni".
Ultimo anno di carriera
"Molto probabilmente, il prossimo anno sarà il mio ultimo da atleta professionista - ha annunciato -. È un'idea che ho avuto per molti anni fino all'età di 35 anni e mi è capitato di farlo al Flamengo. Sono sempre stato un ragazzo che non ha mai trascurato le cure, il riposo, la dedizione nell'allenamento e tutto il resto. A volte, il secondo giorno di allenamento è normale che il ragazzo esca per stare attento e non mi è mai piaciuto. Mi è sempre piaciuto stare in campo. Se c'è del lavoro fisico con un ragazzo che è più forte di me, cercherò di batterlo. Questa è la mia follia. Ma quest'anno, venendo al Flamengo, ho avuto due problemi che mi hanno tolto 40 giorni. Questo non riguarda solo la parte fisica, ma anche la parte motivazionale. Devi allenarti da solo, fisioterapia, barella, fa schifo. In pace con me stesso? No, l'idea mi terrorizza. È un po' spaventoso, inizia una nuova vita. Non so cosa farò".
"Voz Futura? Cerco di rendere il mondo migliore"
Ma il suo futuro potrebbe essere Voz Futura, progetto creato dal brasiliano poco fa: "Questo progetto ha molto a che fare con me. Rispecchia molto la mia vita e la mia carriera. Ho iniziato con un enorme bisogno di trovare un ambiente sicuro su Internet. Un posto dove entrerei e direi che qui leggerò cose interessanti che mi ispireranno per la giornata, che mi renderanno più leggera. Ho iniziato a intervistare persone e a portare storie di persone che fanno la differenza nella società con iniziative, progetti, sia con due che con mille persone aiutate. Cerco di rendere in qualche modo migliore il mondo, gli ambienti a cui partecipo. Uno dei miei grandi obiettivi è che quando non ci sarò più, la gente dice che Danilo quando era qui ha contribuito a sviluppare questo, a trasformare questo ambiente in un posto un po' più tranquillo. È uno degli obiettivi della mia vita. Se questo diventerà poi un'eredità, proprio come Voz Futura, lo spero. Speranza. Ma se rendo gli ambienti che ho attraversato migliori di quando sono arrivato, è già una vittoria incredibile".
