Danilo, Juve per sempre: "Il mio addio e quello per cui ho pianto". Poi Agnelli e retroscena Buffon

Danilo è stato per anni un punto di riferimento in casa Juve , diventanone anche il capitano. 213 presenze per il difensore brasiliano, che in anni difficile si è dimostrato una certezza e che gli ha garantito l' amore dei tifosi bianconeri. Un sentimento che l'ex City ricambia, come rivelato in una lunga intervista a O Globo fatta dal ritiro con il Brasile : "Per ovvie ragioni, da professionista ti affezioni ad altri mondi e ad altre maglie. Certamente, il club più importante della mia vita è la Juventus, non l'ho mai nascosto . Per tutto quello che ho vissuto lì, per il club, la città e la storia".

"Pensavo fossi destinato a trascorrere i miei di carriera alla Juve"

"La passione per il Flamengo è rimasta lontana, ma giocando lì pensavo che non sarebbe più successo - ha continuato il difensore brasiliano -. Pensavo che fossi destinato a trascorrere i miei ultimi anni di carriere alla Juventus, ma la vita è folle e le cose hanno preso una piega diversa. Vale la pena ricordare che se si ripensa alla mia infanzia e giovinezza al Flamengo, le cose sono cambiate molto nel calcio brasiliano. È molto più strutturato in generale, e il Flamengo non fa eccezione. È un club che si è strutturato in modo molto importante per accogliere giocatori come Jorginho, Arrascaeta, Bruno, Pedro, Alex Sandro, Filipe...". Poi Danilo ha aggiunto: "Combinando il momento della mia vita alla Juventus, quando ho preso la decisione di trasferirmi, con la ristrutturazione del Flamengo, si è riaccesa quella fiamma. La mia famiglia diceva: "Dai, vieni al Flamengo". A un certo punto, ho chiamato uno dei miei fratelli e gli ho detto: "Ho questo, questo, questo e il Flamengo". Lui ha risposto: "Amico, sai già cosa vuoi. Mi chiami, ma sai già dove vuoi andare".

"Addio alla Juve? Il modo in cui me ne sono andato è stato molto difficile"

Sul suo addio a Torino: "Prima ho pianto quando Alex se n'è andato. Dico a tutti che Alex Sandro è la mia controparte. Spesso sono più comunicativo, espansivo; quando sono più arrabbiato nello spogliatoio, inizio a parlare. E Alex dice: 'Amico, calmati. E se la pensassi così?' Quando se n'è andato, ho pensato a come avrei vissuto senza Alex. Ma sì, la Juventus è una questione di famiglia. È dove sono cresciuti i miei figli, il club in cui mi sono ritrovato come persona e come atleta. Ho abbracciato la causa e ho creato un legame incredibile. Sono sempre stato una specie di figura paterna per i ragazzi, per tutto il gruppo. Molte volte penso di spendere molte energie per aiutare, ma è così che so come farlo. Quando ho lasciato la Juventus, il modo in cui me ne sono andato è stato molto difficile. Ma stiamo parlando di persone, non dell'istituzione. Quando ho rivisto i miei compagni di squadra quando ero negli Stati Uniti con il Flamengo, sentivo ancora la pressione di essermene andato e tutto il resto, ma il mio cuore si è confortato. Mi ha detto che avevo fatto un buon lavoro".