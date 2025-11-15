Calciomercato Juve: sfida all'Inter sulle due idee 'green' per una difesa da rifare

La Vecchia Signora ha già iniziato a scandagliare il mercato in vista di gennaio. L’apertura della finestra invernale di trattative non è poi così lontana e dalle parti della Continassa intendono farsi trovare pronti per consegnare a Luciano Spalletti i rinforzi richiesti e necessari a riportare la Juventus in alto. Missione possibile, a patto di azzeccare gli innesti. Motivo per cui i dirigenti bianconeri in questi giorni stanno studiando attentamente diversi profili, che potrebbero fare al caso del tecnico di Certaldo. Con un focus particolare sul reparto difensivo dove, a causa dei vari infortuni (su tutti quelli di Bremer e Cabal, finiti di nuovo ko dopo i lunghi stop della passata stagione), il pacchetto arretrato sembra poco profondo e al momento fatica a performare al massimo. Tradotto: c’è bisogno subito di un innesto. Fari puntati in tal senso su due talenti emergenti del nostro campionato, entrambi tra le rivelazioni di questa prima parte di stagione e accomunati pure dall’essere degli Under 22. Aspetto questo tutt’altro che secondario e da non sottovalutare: acquistare elementi nati dopo il primo gennaio 2003, infatti, permetterebbe alla Vecchia Signora di non occupare posti in lista.
Tiago Gabriel nel mirino
Motivo per cui la Juve ha messo gli occhi sul gioiellino del Lecce Tiago Gabriel, visionato dal vivo due settimane fa a Firenze. Occasione nella quale il portoghese ha confermato in pieno le attese, annullando un cliente scomodo del calibro di Moise Kean. Promosso a pieni voti e destinato a restare ancora nei radar bianconeri: il classe 2004 può diventare più di una semplice idea per la Juve tra qualche settimana, al netto della concorrenza dei club inglesi e delle big nostrane. Anche l’Inter, infatti, lo sta seguendo con attenzione. Proprio i nerazzurri potrebbero diventare la competitor più temibile per la Juventus pure su un altro fronte: quello relativo a Tarik Muharemovic. Il bosniaco piace parecchio ai dirigenti dell’Inter, che l’hanno già fatto seguire dal vivo in due occasione finora dai propri scout. Gli ottimi rapporti tra Marotta e Carnevali possono aiutare nella trattativa, anche se Comolli può giocarsi un jolly pesante nell’eventuale operazione.
La situazione Muharemovic
La Juve, infatti, vanta il 50% sulla vendita del classe 2003. Tradotto: dovesse decidere di affondare il colpo, i bianconeri lo pagherebbero la metà. Altrimenti proprio la cessione di Muharemovic a un altro club potrebbe consegnare alla coppia Comolli-Modesto un prezioso tesoretto, col quale finanziare l’assalto a un nuovo specialista difensivo. Incastri di mercato da tenere d’occhio nelle prossime settimane. Il casting, infatti, è appena iniziato e gli 007 juventini hanno incominciato a perlustrare pure i mercati stranieri. Infine - restando in tema di difensori - un intermediario ha proposto di nuovo (dopo i contatti infruttuosi dello scorso luglio…) il francese Axel Disasi, in uscita dal Chelsea dopo essere finito da mesi ai margini della rosa. Al momento però l’ex Monaco non sembra una priorità dalle parti della Continassa, anche se i Blues sarebbero disposti a cederlo con l’invitante formula del prestito con diritto di riscatto. Lavori in corso.
La Vecchia Signora ha già iniziato a scandagliare il mercato in vista di gennaio. L’apertura della finestra invernale di trattative non è poi così lontana e dalle parti della Continassa intendono farsi trovare pronti per consegnare a Luciano Spalletti i rinforzi richiesti e necessari a riportare la Juventus in alto. Missione possibile, a patto di azzeccare gli innesti. Motivo per cui i dirigenti bianconeri in questi giorni stanno studiando attentamente diversi profili, che potrebbero fare al caso del tecnico di Certaldo. Con un focus particolare sul reparto difensivo dove, a causa dei vari infortuni (su tutti quelli di Bremer e Cabal, finiti di nuovo ko dopo i lunghi stop della passata stagione), il pacchetto arretrato sembra poco profondo e al momento fatica a performare al massimo. Tradotto: c’è bisogno subito di un innesto. Fari puntati in tal senso su due talenti emergenti del nostro campionato, entrambi tra le rivelazioni di questa prima parte di stagione e accomunati pure dall’essere degli Under 22. Aspetto questo tutt’altro che secondario e da non sottovalutare: acquistare elementi nati dopo il primo gennaio 2003, infatti, permetterebbe alla Vecchia Signora di non occupare posti in lista.
Tiago Gabriel nel mirino
Motivo per cui la Juve ha messo gli occhi sul gioiellino del Lecce Tiago Gabriel, visionato dal vivo due settimane fa a Firenze. Occasione nella quale il portoghese ha confermato in pieno le attese, annullando un cliente scomodo del calibro di Moise Kean. Promosso a pieni voti e destinato a restare ancora nei radar bianconeri: il classe 2004 può diventare più di una semplice idea per la Juve tra qualche settimana, al netto della concorrenza dei club inglesi e delle big nostrane. Anche l’Inter, infatti, lo sta seguendo con attenzione. Proprio i nerazzurri potrebbero diventare la competitor più temibile per la Juventus pure su un altro fronte: quello relativo a Tarik Muharemovic. Il bosniaco piace parecchio ai dirigenti dell’Inter, che l’hanno già fatto seguire dal vivo in due occasione finora dai propri scout. Gli ottimi rapporti tra Marotta e Carnevali possono aiutare nella trattativa, anche se Comolli può giocarsi un jolly pesante nell’eventuale operazione.