Rinnovo Yildiz, cosa c'è dietro il silenzio: quelle garanzie Juve che Chiellini ha capito

Nessun passo in avanti, vero. Però neanche mezzo indietro. Perché è proprio come ha detto Giorgio Chiellini: ci sono le volontà, e queste bastano almeno a rassicurare le parti in causa, a decretare un futuro più plausibile di un altro, a dare ancora un orizzonte a Kenan Yildiz in maglia bianconera. Partire da qui è necessario per spiegare la fase di stallo in cui sia il giocatore che il club sembrano essersi un po’ incastrati. Da una parte, la società e lo sforzo (importante) che ha già messo in preventivo: l’obiettivo è permettere al calciatore un salto in avanti netto e impattante, portarlo a oltre 5 milioni annui così da renderlo uno dei giocatori con l’ingaggio più alto dell’intera squadra, sublimando di fatto i gradi di capitano (in questo momento, dietro Locatelli e Bremer, c’è il turco); dall’altra, ecco, c’è il talento, il numero dieci, quanto produce in campo e quanto raccoglie di conseguenza fuori dal rettangolo verde.