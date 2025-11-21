Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Agnelli, rieccoci! Squalifica terminata: cosa può fare ora e i piani dell'ex presidente Juve

Dopo 34 mesi di stop è finito il periodo di inibizione imposto dalla Figc dopo l'inchiesta plusvalenze
Cristiano Corbo
2 min
Agnelli
Agnelli, rieccoci! Squalifica terminata: cosa può fare ora e i piani dell'ex presidente Juve© LAPRESSE
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Trentaquattro mesi dopo, rieccoci. Andrea Agnelli ha scontato la sua inibizione, iniziata dal gennaio del 2023 e comminata dal Tribunale Figc. L’ex presidente era stato condannato inizialmente a 24 mesi di inibizione il 20 gennaio 2023 per il caso plusvalenze, ricevendo inoltre una seconda condanna a 16 mesi - poi ridotti a 10 dalla Corte d’appello - sulla cosiddetta manovra stipendi. Chiuso questo capitolo, Agnelli potrebbe nuovamente avere ruoli all’interno di Figc, Uefa e Fifa, sia se fosse coinvolto in un club, sia se dovesse essere direttamente coinvolto nelle istituzioni. Al momento, non sembra essere questo il destino di Andrea, che lo scorso 22 settembre aveva così commentato la fine del procedimento penale e il conseguente patteggiamento, rivelando inoltre i piani futuri.

I piani futuri di Agnelli

«Il mio amore per la Juventus resta totale e immutato, così come il mio legame con l’Italia e, in particolare, con Torino, la mia città - le parole dell’ex numero uno juventino -. Il mio impegno di investitore sul tema della transizione energetica prosegue grazie allo sviluppo del FIEE, Fondo Italiano per l’Efficienza Energetica, che opera da quasi dieci anni, sotto la guida di un management esperto». Intanto, per il quarto anno consecutivo, la holding di Agnelli ha chiuso il bilancio in utile, con un risultato netto positivo di 308mila euro, con ricavi in crescita a poco meno di 325mila euro. E il domani? Ad Amsterdam. Con la famiglia. E poi chissà. «Qui abbiamo deciso di stabilirci e qui costruirò i miei progetti futuri». Lontano dal calcio, per il momento.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Juve, i migliori video

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS