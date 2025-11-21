Agnelli, rieccoci! Squalifica terminata: cosa può fare ora e i piani dell'ex presidente Juve

Trentaquattro mesi dopo, rieccoci. Andrea Agnelli ha scontato la sua inibizione, iniziata dal gennaio del 2023 e comminata dal Tribunale Figc. L’ex presidente era stato condannato inizialmente a 24 mesi di inibizione il 20 gennaio 2023 per il caso plusvalenze, ricevendo inoltre una seconda condanna a 16 mesi - poi ridotti a 10 dalla Corte d’appello - sulla cosiddetta manovra stipendi. Chiuso questo capitolo, Agnelli potrebbe nuovamente avere ruoli all’interno di Figc, Uefa e Fifa, sia se fosse coinvolto in un club, sia se dovesse essere direttamente coinvolto nelle istituzioni. Al momento, non sembra essere questo il destino di Andrea, che lo scorso 22 settembre aveva così commentato la fine del procedimento penale e il conseguente patteggiamento, rivelando inoltre i piani futuri.