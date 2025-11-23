Bodo-Juve, chi arbitra in Norvegia: 3 gol tolti a Morata, 3 precedenti e 0 vittorie con i bianconeri

La Juve non può fare calcoli in Champions League, ma deve scrollarsi di dosso la pareggite e tornare a vincere, dopo l'1-1 anche in Serie A contro la Fiorentina. Tre punti che ancora i bianconeri non hanno mai conquistato in Europa e proveranno ora a tagliare questo traguardo contro il Bodo/Glimt in un campo ostico, che spesso ha fatto del male alle italiane e anche ad altre big. Un sintetitco che spesso mette paura, ma Spalletti non è in una situazione per trovare alibi. La partita sarà diretta da un altro arbitro esperto come l'olandese Danny Makkelie, anche se non porta bene alla Vecchia Signora. Gli assistenti saranno Hessel Steegstra e Jan de Vries, mentre Allard Lindhout sarà il quarto uomo. AlvVar il belga Bram Van Driessche, mentre l'Avar sarà lo spagnolo Guillermo Cuadra Fernandez.