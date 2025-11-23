Bodo-Juve, chi arbitra in Norvegia: 3 gol tolti a Morata, 3 precedenti e 0 vittorie con i bianconeri

La Juve non può fare calcoli in Champions League, ma deve scrollarsi di dosso la pareggite e tornare a vincere, dopo l'1-1 anche in Serie A contro la Fiorentina. Tre punti che ancora i bianconeri non hanno mai conquistato in Europa e proveranno ora a tagliare questo traguardo contro il Bodo/Glimt in un campo ostico, che spesso ha fatto del male alle italiane e anche ad altre big. Un sintetitco che spesso mette paura, ma Spalletti non è in una situazione per trovare alibi. La partita sarà diretta da un altro arbitro esperto come l'olandese Danny Makkelie, anche se non porta bene alla Vecchia Signora. Gli assistenti saranno Hessel Steegstra e Jan de Vries, mentre Allard Lindhout sarà il quarto uomo. AlvVar il belga Bram Van Driessche, mentre l'Avar sarà lo spagnolo Guillermo Cuadra Fernandez.
Makkelie, i precedenti con la Juve
L'arbitro olandese non porta benissimo alla Juventus, che lo ha incontrato tre volte e non ha mai vinto. La prima volta contro l'Atletico Madrid nei gironi di Champions League del 2019: 2-2 finale, con i bianconeri di Sarri rimontati dopo i gol di Cuadrado e Matuidi. Poi i bianconeri hanno ritrovato Makkelie con un'altra spagnola, il Barcellona all'Allianz Stadium, sempre nella fase a gruppi della competizione europea. E non fu una bella serata per la Vecchia Signora: 0-2 in casa, con rete del futuro pallone d'oro Dembelè. L'ultima volta che la Juve si è trovata sulla sua strada è invece stato in Europa League, nella semifinale di ritorno contro il Siviglia del 2022/2023: sconfitta degli uomini di Allegri ai tempi supplementari. Uno score che ora non sorride a Spalletti. E oltre i risultati, anche qualche scelta di campo fece innervosire i tifosi.
Juve-Barcellona e i tre gol annullati a Morata
Facciamo un bel salto indietro e torniamo alla stagione 2020/2021, quando il calcio era appena ritornato in moto dopo lo stop del Covid. Un gioco molto silenzioso e con tante dinamiche di campo che si potevano scovare. All'Allianz Stadium in una serata di fine ottobre di quella stagione Morata incontrò un "suo nemico". Di chi si trattò? L'arbitro Makkelie, che gli annullò tre gol per fuorigioco. Nulla da dire, tutti giusti, con lo spagnolo molto sfortunato. Tre esultanze strozzate per questioni di centimetri. Una gara complicata per la Juve che rimase in dieci negli ultimi minuti per l'espulsione di Demiral (doppio giallo). Al 90' poi il fischietto olandese concesse anche un calcio di rigore ai blaugrana per un fallo di Bernardeschi su Ansu Fati: penalty poi trasformato da Messi.
Il no-gol di Cristiano Ronaldo con la Serbia
Questa volta non ci azzecca la Juve. In Serbia-Portogallo, match valido per la seconda giornata delle Qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar successe di tutto. I lusitani andarono in vantaggio di due reti grazie alla doppietta di Diogo Jota. Nella seconda frazione di gioco, però, l'undici di Fernando Santos si fece raggiungere o dai gol di Mitrovic e Kostic. Nel quarto minuto di recupero successe l'incredibile: Cristiano Ronaldo riuscì a superare l'estremo difensore avversario Dmitrovic, calciando poi verso la porta, con Mitrovic che riuscì a scivolare sul pallone, ma quando ormai superò la linea di porta. L'arbitro Makkelie però, sprovvisto di goal line technology, non convalidò il gol e il portoghese uscì dal campo, con tanto di fascia di capitano gettata a terra. Una scena che fece il giro del mondo.
