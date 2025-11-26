"Compra due giocatori buoni", la frase urlata a Comolli dal tifoso Juve in aereoporto a Bodo

Comolli e una richiesta… ben precisa. La Juve , dopo aver battuto il Bodo/Glimt in un finale al cardiopalma trovando la prima vittoria in Champions, è ripartita direzione Torino. Un rientro, tra l’altro, anche piuttosto complicato e posticipato rispetto a quanto inizialmente previsto . Tanti i tifosi bianconeri ad attendere la squadra all’aeroporto di Bodo, ma c’è chi non ha chiesto soltanto foto.

Juve, la richieste del tifoso a Comolli

Grande disponibilità da parte di tutta la Juventus nell’intrattenersi con i tifosi presenti, regalando loro un momento di gioia e concedendosi per i consueti selfie. Tra i più acclamati senza dubbio Kenan Yildiz (che ieri con il suo ingresso in campo ha svoltato la partita), Giorgio Chiellini e Luciano Spalletti, con quest’ultimo che come di consueto ha regalato anche qualche battuta. Al momento del passaggio di Damien Comolli, neo amministratore delegato del club, invece arriva una richiesta precisa. Un sostenitore bianconero dice nitidamente al dirigente, con marcato accento romano, ‘Compra du’ giocatori boni!’. Chissà se Comolli abbia compreso o meno l’invito del tifoso bianconero…

