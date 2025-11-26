Pagelle Juve: McKennie veterano, Miretti Spallettata. Cabal disastro, Yildiz la vince da solo

Adzic è una cosa, Yildiz un'altra. Infatti è sulla sua corsia che la Juve vince una delle partite trappola della stagione. Sta tornando quello che fece invaghire Guardiola.

Cabal (30' st) 4

Il fallo su Auklend si commenta da solo: non è il primo disastro. L'auspicio di Spalletti è che sia l'ultimo.

Conceiçao 7

L'aurora boreale in un contesto mediocre come pochi nel primo tempo. Tre belle occasioni, tante cose utili, palloni giocati con sapienza. Prestazione da leader.

Zhegrova (37' st) ng

Adzic 5

L'occasione fallita nel primo tempo è una macchia grave. Colpisce col ginocchio quando bastava stoppare: non è serata, ha bisogno di un'esperienza altrove. Sta facendo l'università senza aver frequentato le superiori.