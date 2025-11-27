Da Platini a Tacconi: i campioni del mondo Juve 1985 alla Continassa, sorrisi e abbracci con Spalletti e Yildiz

TORINO - Yildiz, Miretti e Zhegrova, visibilmente emozionati, stringono la mano a Platini, mentre Spalletti scherza con Tacconi, Cabrini, Pioli, Brio e Mauro. Sembra quasi un film, di quelli romantici dato il periodo storico avaro di successi, ma è successo davvero. Stamane, alla Continassa, tantissimi protagonisti della Coppa Intercontinentale vinta a Tokyo l'8 dicembre 1985 ai calci di rigore contro l'Argentinos Juniors ("Una Juve stellare", come l'ha definita Massimo Bonini pochi giorni fa) hanno fatto visita alla Prima Squadra bianconera prima della sessione mattutina di allenamento.