Da Platini a Tacconi: i campioni del mondo Juve 1985 alla Continassa, sorrisi e abbracci con Spalletti e Yildiz

Gli eroi della prima Coppa Intercontinentale vinta dal club bianconero hanno fatto visita al gruppo squadra, poi si sono recati presso il monumento in ricordo della tragedia dell'Heysel
2 min
Da Platini a Tacconi: i campioni del mondo Juve 1985 alla Continassa, sorrisi e abbracci con Spalletti e Yildiz© Juventus FC via Getty Images
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

TORINO - Yildiz, Miretti e Zhegrova, visibilmente emozionati, stringono la mano a Platini, mentre Spalletti scherza con Tacconi, Cabrini, Pioli, Brio e Mauro. Sembra quasi un film, di quelli romantici dato il periodo storico avaro di successi, ma è successo davvero. Stamane, alla Continassa, tantissimi protagonisti della Coppa Intercontinentale vinta a Tokyo l'8 dicembre 1985 ai calci di rigore contro l'Argentinos Juniors ("Una Juve stellare", come l'ha definita Massimo Bonini pochi giorni fa) hanno fatto visita alla Prima Squadra bianconera prima della sessione mattutina di allenamento.

La visita al monumento per l'Heysel

I Campioni del Mondo, dopo le foto di rito con Spalletti e i calciatori bianconeri al JTC, si sono recati presso 'Verso Altrove', il monumento eretto - in un'area dedicata della Continassa - in ricordo dei morti dell'Heysel durante la finale di Coppa dei Campioni vinta pochi mesi prima del trionfo di Tokyo.

